«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة معجون طماطم قادمة من مصر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الأحد، رفض شحنة معجون طماطم قادمة من مصر؛ لأن العينة مخالفة للمواصفات الليبية لارتفاع نسبة الملوحة.

وأفاد المركز، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن الشحنة المكونة من 4 آلاف صندوق، من إنتاج شركة إربيلا «Arbella»، وصلت منفذ امساعد البري، لكن جرى رفضها.

- «الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة جوافة فاسدة قادمة من مصر

والخميس الماضي، أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن رفض شحنة جوافة طازجة قادمة من مصر؛ لأن العينة غير محتفظة بخائصها ولوجود تعف ورائحة.