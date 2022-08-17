نورلاند يبحث مع السفير الإماراتي جهود إجراء الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، مع سفير الإمارات لدى ليبيا، محمد علي الشامسي، «الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في ليبيا».

وقدم نورلاند إلى السفير الإماراتي شكره على «على الدور الذي تلعبه الإمارات في مجلس الأمن الدولي ومشاركاتها مع القادة الليبيين الرئيسيين لتحقيق الاستقرار في ليبيا»، وفق ما نقل عنه حساب السفارة الأميركية على «تويتر».

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وأمس الثلاثاء، قال نورلاند خلال لقاء مع عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، إن بلاده تحث حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على مواصلة التعاطي مع المؤسسات الليبية لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

وأشاد السفير الأميركي بـ«تفاعل المجلس مع القادة الرئيسيين»، مشيرًا إلى المناقشات المكثفة في أنقرة والقاهرة وليبيا في هذا الإطار، كما أثنى أيضًا على المجلس الرئاسي لعمله على تعزيز المصالحة الوطنية، ورحب بدور الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.