أميركا تحث حكومة الوحدة على مواصلة التعاطي مع المؤسسات الليبية للتمهيد للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قال مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، إن بلاده تحث حكومة الوحدة الوطنية على مواصلة التعاطي مع المؤسسات الليبية لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال لقائه مع عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، حيث أشاد نورلاند بتفاعل المجلس مع القادة الرئيسيين، مشيرا إلى المناقشات المكثفة في أنقرة والقاهرة وليبيا في هذا الإطار، حسب تغريدة على حساب السفارة الأميركية في موقع «تويتر»، اليوم الثلاثاء.

نورلاند واللافي يتفقان على أهمية تجنب العنف

وتناول الطرفان جهود المجلس لمعالجة الوضع السياسي والأمني المتوتر في ليبيا، حيث اتفقا على أهمية تجنب الأطراف أي خطوة من شأنها «إثارة العنف»، وفق البيان.

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كما أثنى نورلاد أيضا على المجلس الرئاسي لعمله على تعزيز المصالحة الوطنية، ورحب بدور الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.

الاجتماع تناول ملف القاعدة الدستورية أيضا

وفي تغريدة اللافي حول الاجتماع، أوضح أنه تطرق أيضا إلى ملف القاعدة الدستورية للانتخابات، وضرورة إيجاد أرضية صلبة للتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة عليها.

وأكد الطرفان، وفق تغريدة اللافي، مواصلة العمل لأجل حل كافة المختنقات السياسية التي تعيق أي مشروع للاستقرار، إضافة لتجنيب البلاد أي تصعيد قد يؤثر على العملية السياسية، وسلامة المدنيين.