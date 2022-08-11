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بن قدارة: لدينا خطة لرفع معدلات إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 أغسطس 2022, 04:25 مساء
بن قدارة: لدينا خطة لرفع معدلات إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا
بن قدارة يتحدث خلال اجتماع متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط، 9 أغسطس 2022. (صورة مثبتة من فيديو)
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أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، استهداف رفع معدلات إنتاج النفط في ليبيا إلى مليوني برميل يوميا، كاشفا خطة على المدى المتوسط لتحقيق هذا الهدف.

وقال بن قدارة خلال اجتماع متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط: «ستكون لدينا على المدى المتوسط خطة عمل تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات للمشاريع بحيث تقدم كل شركة مشروعاتها لزيادة معدلات الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا بالقدرات المتاحة الآن».

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أن القدرات المتاحة الآن «تسمح من حيث المكامن والاحتياطي للوصول إلى هذه المعدلات»، موضحا تجاوز معدلات إنتاج النفط في ليبيا مليونا و200 ألف برميل يوميا بقليل، لافتا إلى أن زيادة مستويات الإنتاج هدف مجلس إدارة المؤسسة منذ تسلُّم مهام عملها.

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محاور اجتماع تنفيذ ميزانية مؤسسة النفط
وحضر الاجتماع، الذي عُقد الثلاثاء الماضي، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك والرقابة الإدارية.

وهدف الاجتماع إلى متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية، حيث طالب الحضور بخطة واقعية تصل بالإنتاج لمليوني برميل يوميا، كما ناقشوا الخطوات الفعلية لتنفيذ الميزانية وأثرها في استقرار المؤسسة وزيادة الإنتاج، وضرورة دعم المؤسسة، ووجود نظام الحوكمة بها.

إضافة إلى إعداد خطة متوسطة وطويلة للقطاع تسهم في استقرار الإنتاج وزيادته، وشدد الحضور على ضرورة وجود خطة واقعية، حتى يصل الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا، وباركوا الجهود المبذولة، التي أسهمت في عودة إنتاج النفط إلى معدلات ما قبل الإقفال.

بن قدارة يتحدث خلال اجتماع متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط، 9 أغسطس 2022. (صورة مثبتة من فيديو)
بن قدارة يتحدث خلال اجتماع متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط، 9 أغسطس 2022. (صورة مثبتة من فيديو)
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