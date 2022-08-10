Atwasat

خلال لقائه عون.. المنفي يبارك عودة إنتاج النفط إلى معدلات ما قبل الإقفال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 أغسطس 2022, 10:09 مساء
خلال لقائه عون.. المنفي يبارك عودة إنتاج النفط إلى معدلات ما قبل الإقفال
اجتماع المنفي مع وزير النفط والغاز محمد عون، الأربعاء 10 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

بارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون «عودة إنتاج النفط إلى معدلات ما قبل الإقفال، بما يتجاوز 1.200.000 برميل يوميًا» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأوضح المكتب الإعلامي أن لقاء المنفي وعون، الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، تناول خطة العمل والملاحظات والتوصيات المقدمة من وزارة النفط والغاز لتطوير القطاع، والوقوف على أهم الإشكاليات والعراقيل التي تواجه قطاع النفط بصفة عامة.

المنفي يثني على دور العاملين بقطاع النفط
وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي أثنى خلال اجتماعه مع عون، على دور العاملين بقطاع النفط وجهودهم في العمل على زيادة معدلات الإنتاج، رغم ما يواجهونه من صعوبات.

- اجتماع بحضور المنفي والدبيبة والكبير.. المطالبة بخطة واقعية تصل بإنتاج النفط لـ«2 مليون» برميل
- «المركزي»: صرف 8.5 مليار دينار لمؤسسة النفط في 2 أغسطس

وشارك المنفي، أمس الثلاثاء، في اجتماع رفيع المستوى ضم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، ورئيس اللجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب عمر تنتوش، ووزراء المالية خالد المبروك، والنفط والغاز محمد عون، والتخطيط المكلف محمد الزيداني، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وأعضاء لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (154) للعام 2022.

خطة واقعية لتطوير قطاع النفط وزيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا
وخُصِّص الاجتماع لمتابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة، والتعرف على الخطوات الفعلية وأثرها في استقرار المؤسسة وزيادة إنتاج النفط، واستعرضت لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية على الحضور المبالغ المصروفة، وخطوات التنفيذ والملاحظات الفنية والإدارية الواردة، بشأن عمل المؤسسة الوطنية للنفط وخطتها الرامية لتطوير القطاع، بحسب منصة «حكومتنا».

وأكد المشاركون في الاجتماع ضرورة دعم المؤسسة الوطنية للنفط، وطالبوا بضرورة إقرار نظام الحوْكمة بالمؤسسة، وإعداد خطة «واقعية» متوسطة وطويلة لتطوير لقطاع، تسهم في استقرار الإنتاج وزيادته حتى يصل إلى مليوني برميل يوميًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصيد الجائر يهدد الأنواع المهددة بالانقراض في البحر المتوسط

الصيد الجائر يهدد الأنواع المهددة بالانقراض في البحر المتوسط
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان

«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية

فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية
تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن زوجة شقيق الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل أموال

تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن زوجة شقيق الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل ...
شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي

شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي
«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب

«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب
«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين

«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين
«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية

«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية
8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب

8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب
لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية

لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية
كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!

كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!
تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار الأسر أهم من الدراسة»

تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار ...
نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب بالاعتمادات

نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب ...
«الرقابة على الأغذية» ببنغازي يؤكد عدم وجود «برومات البوتاسيوم» في عملية صناعة الخبز بالمدينة

«الرقابة على الأغذية» ببنغازي يؤكد عدم وجود «برومات البوتاسيوم» في عملية صناعة ...
عائلة الناشطة نادين الفارسي تؤكد خطف شقيقتها ندى

عائلة الناشطة نادين الفارسي تؤكد خطف شقيقتها ندى
حول المرآة

حول المرآة
الكيلاني توجه بإجراء «دراسة عاجلة» عن حالات الانتحار في ليبيا

الكيلاني توجه بإجراء «دراسة عاجلة» عن حالات الانتحار في ليبيا
مجلة فرنسية تحاول الإجابة عن السؤال: أين يختبئ سيف الإسلام القذافي؟

مجلة فرنسية تحاول الإجابة عن السؤال: أين يختبئ سيف الإسلام القذافي؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط تشكيل عصابي مكون من عمال أفارقة في القره بوللي
ضبط تشكيل عصابي مكون من عمال أفارقة في القره بوللي
حبس 12 مسؤولا ومديري شركتين في قضية فساد وزارة الصحة
حبس 12 مسؤولا ومديري شركتين في قضية فساد وزارة الصحة
خلال لقائه عون.. المنفي يبارك عودة إنتاج النفط إلى معدلات ما قبل الإقفال
خلال لقائه عون.. المنفي يبارك عودة إنتاج النفط إلى معدلات ما قبل ...
تقرير أميركي: بوتين وإردوغان يؤججان الصراع الليبي ثم يتصالحان
تقرير أميركي: بوتين وإردوغان يؤججان الصراع الليبي ثم يتصالحان
السفيرة البريطانية للقادة الليبيين: استخدام القوة للوصول إلى السلطة لا يجدي نفعا
السفيرة البريطانية للقادة الليبيين: استخدام القوة للوصول إلى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد...
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
المزيد
علماء أميركيون: الليبيون عرفوا البطيخ واستخدموا بذوره مكسرات قبل أكثر من 6 آلاف سنة
علماء أميركيون: الليبيون عرفوا البطيخ واستخدموا بذوره مكسرات......
بالأرقام.. «حكومة الوحدة» تعلن حجم الإنفاق الاستثنائي لمؤسسة النفط وملاحظاتها
بالأرقام.. «حكومة الوحدة» تعلن حجم الإنفاق الاستثنائي لمؤسسة......
رئاسة مجلس النواب تدعو الأعضاء إلى جلسة رسمية الإثنين المقبل في طبرق
رئاسة مجلس النواب تدعو الأعضاء إلى جلسة رسمية الإثنين المقبل......
السفيرة البريطانية للقادة الليبيين: استخدام القوة للوصول إلى السلطة لا يجدي نفعا
السفيرة البريطانية للقادة الليبيين: استخدام القوة للوصول إلى......
تقرير أميركي: بوتين وإردوغان يؤججان الصراع الليبي ثم يتصالحان
تقرير أميركي: بوتين وإردوغان يؤججان الصراع الليبي ثم ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط