خلال لقائه عون.. المنفي يبارك عودة إنتاج النفط إلى معدلات ما قبل الإقفال

القاهرة - بوابة الوسط

بارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون «عودة إنتاج النفط إلى معدلات ما قبل الإقفال، بما يتجاوز 1.200.000 برميل يوميًا» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأوضح المكتب الإعلامي أن لقاء المنفي وعون، الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، تناول خطة العمل والملاحظات والتوصيات المقدمة من وزارة النفط والغاز لتطوير القطاع، والوقوف على أهم الإشكاليات والعراقيل التي تواجه قطاع النفط بصفة عامة.

المنفي يثني على دور العاملين بقطاع النفط

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي أثنى خلال اجتماعه مع عون، على دور العاملين بقطاع النفط وجهودهم في العمل على زيادة معدلات الإنتاج، رغم ما يواجهونه من صعوبات.

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وشارك المنفي، أمس الثلاثاء، في اجتماع رفيع المستوى ضم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، ورئيس اللجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب عمر تنتوش، ووزراء المالية خالد المبروك، والنفط والغاز محمد عون، والتخطيط المكلف محمد الزيداني، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وأعضاء لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (154) للعام 2022.

خطة واقعية لتطوير قطاع النفط وزيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا

وخُصِّص الاجتماع لمتابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة، والتعرف على الخطوات الفعلية وأثرها في استقرار المؤسسة وزيادة إنتاج النفط، واستعرضت لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية على الحضور المبالغ المصروفة، وخطوات التنفيذ والملاحظات الفنية والإدارية الواردة، بشأن عمل المؤسسة الوطنية للنفط وخطتها الرامية لتطوير القطاع، بحسب منصة «حكومتنا».

وأكد المشاركون في الاجتماع ضرورة دعم المؤسسة الوطنية للنفط، وطالبوا بضرورة إقرار نظام الحوْكمة بالمؤسسة، وإعداد خطة «واقعية» متوسطة وطويلة لتطوير لقطاع، تسهم في استقرار الإنتاج وزيادته حتى يصل إلى مليوني برميل يوميًا.