بن قدارة: إنتاج ليبيا من النفط تجاوز 1.2 مليون برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة تجاوز معدلات إنتاج النفط في ليبيا مليونًا و200 ألف برميل يوميًا بقليل.

جاء ذلك خلال اجتماع متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك والرقابة الإدارية، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وقال بن قدارة إن زيادة مستويات الإنتاج هو هدف مجلس إدارة المؤسسة منذ استلام مهام عملها.

اجتماع بحث الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط

وعقد الاجتماع يوم الثلاثاء الماضي، لمتابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية، حيث طالب الحضور بخطة واقعية تصل بالإنتاج لمليوني برميل يوميًا.

- اجتماع بحضور المنفي والدبيبة والكبير.. المطالبة بخطة واقعية تصل بإنتاج النفط لـ«2 مليون» برميل

- خلال لقائه عون.. المنفي يبارك عودة إنتاج النفط إلى معدلات ما قبل الإقفال

وناقش المجتمعون الخطوات الفعلية لتنفيذ الميزانية وأثرها في استقرار المؤسسة وزيادة الإنتاج، وضرورة دعم المؤسسة، ووجود نظام الحوكمة بها، وكذلك إعداد خطة متوسطة وطويلة للقطاع تساهم في استقرار الإنتاج وزيادته، مشددين على ضرورة وجود خطة واقعية، حتى يصل الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا، وبارك الحضور الجهود المبذولة، التي أسهمت في عودة إنتاج النفط إلى معدلات ما قبل الإقفال، بما يتجاوز 1.2 مليون برميل يوميًا.