زينينغا يبحث مع اللافي تخفيف حدة التوترات وإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، التطورات في ليبيا، بما في ذلك الجهود المبذولة لإيجاد سبيل لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن وحلحلة الجمود السياسي.

وأفاد بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن الطرفين ناقشا خلال اجتماعهما اليوم الإثنين، الوضع الأمني في طرابلس وما حولها وحتمية تخفيف حدة التوترات وحماية السكان.

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المسار الدستوري والمصالحة الوطنية

وأعرب زينينغا، وفق البيان، عن «تقديره لدور المجلس الرئاسي في الحفاظ على الزخم في العملية السياسية وجهود المجلس الرامية لتسوية القضايا العالقة في المسار الدستوري».

ونقل البيان عن زينينغا ثناءه على «الأنشطة المستمرة في مسار عملية المصالحة الوطنية، وفق الاستراتيجية الوطنية للمصالحة والمعتمدة من المجلس»، وأكد مجددًا استمرار دعم البعثة.

وفي الختام، عبر المسؤول الأممي، عن تعازيه للمجلس الرئاسي بشأن حادثة ناقلة الوقود في بنت بية، جنوب ليبيا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.