زينينغا يؤكد الالتزام الأممي بدعم عملية سياسية يقودها الليبيون

القاهرة - بوابة الوسط

أكد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زنينغا، الالتزام بمواصلة الجهود لدعم عملية سياسية نزيهة وشفافة يقودها الليبيون لضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق إطار دستوري متفق عليه ومتناسق مع مخرجات مؤتمري برلين، و مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا، ومؤتمر باريس.

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، للمسؤول الأممي، حيث بحثا مستجدات الأوضاع السياسية في الساحة الليبية، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وشكرت الوزيرة القائم بأعمال البعثة على تعازيه في ضحايا انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية، مؤكدة ضرورة «عدم تسيس الأعمال والخدمات الإنسانية لأي سبب كان»، فيما رحب زنينغا بالجهود الإيجابية المبذولة التي أدت إلى رفع القوة القاهرة، واستئناف إنتاج النفط والغاز من الموانئ الليبية ورجوعها إلى معدلات الإنتاج والتصدير الطبيعية.

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المنقوش تبحث مع السفير القطري «خطوات فرض الأمن» في ليبيا

وفي وقت سابق اليوم، بحثت المنقوش مع السفير القطري لدى ليبيا، خالد الدوسري، «خطوات فرض الأمن وتعزيز الاستقرار، والعمل المستمر على إجراء الانتخابات في أقرب وقت». وقال بيان لوزارة الخارجية إن المنقوش استقبلت الدوسري الذي سلم رسالة خطية لها من وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وتناول الاجتماع «آخر مستجدات الوضع السياسي بالبلاد، والخطوات المتخذة من الحكومة لفرض الأمن وتعزيز الاستقرار، والعمل المستمر على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن لتحقيق مطلب الشعب الليبي»، حسب البيان.

وأشارت الوزارة إلى أن السفير القطري قد تعازي بلاده حكومة وشعبا إلى الشعب الليبي في «كارثة بلدية بنت بية الإنسانية المؤلمة»، في إشارة إلى حادث انفجار شاحنة في البلدية الواقعة بالجنوب، الإثنين الماضي، مما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 70 آخرين.