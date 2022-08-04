المنقوش تبحث مع السفير القطري «خطوات فرض الأمن» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، مع السفير القطري لدى ليبيا، خالد الدوسري، «خطوات فرض الأمن وتعزيز الاستقرار، والعمل المستمر على إجراء الانتخابات في أقرب وقت».

وقال بيان لوزارة الخارجية، اليوم الخميس، إن المنقوش استقبلت الدوسري الذي سلم رسالة خطية لها من وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

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عمل متواصل لإجراء الانتخابات؟

تناول الاجتماع «آخر مستجدات الوضع السياسي بالبلاد، والخطوات المتخذة من الحكومة لفرض الأمن وتعزيز الاستقرار، والعمل المستمر على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن لتحقيق مطلب الشعب الليبي»، بحسب البيان.

وأشارت الوزارة إلى أن السفير القطري قد تعازي بلاده حكومة وشعبا إلى الشعب الليبي في «كارثة بلدية بنت بية الإنسانية المؤلمة»، في إشارة إلى حادث انفجار شاحنة في البلدية الواقعة بالجنوب، الإثنين الماضي، مما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 70 آخرين.