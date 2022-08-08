انطلاق الحملة التوعوية للانتخابات البلدية في ترهونة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

انطلقت بمدينة ترهونة الحملة التوعوية لحث المواطنين على التسجيل والمشاركة في انتخابات المجلس البلدي، تحت إشراف اللجنة الفرعية للانتخابات البلدية وبالتعاون مع فرع كشاف ومرشدات ترهونة.

وأوضح عضو اللجنة الفرعية أسامة بوكليش لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أن الحملة التوعوية تضمنت توزيع مطويات توضح أرقام مراكز الاقتراع، وكيفية حث المواطنين على التسجيل والمشاركة سواء كناخبين أو مرشحين في الانتخابات البلدية لممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم في انتخاب المجلس البلدي ترهونة.

الحملة التوعوية في ترهونة تتواصل على مدى أسبوعين

وذكر بوكليش، أن هذه الحملة ستتواصل لمدة أسبوعين متتاليين، وذلك لتوعية المواطنين وتزويدهم بالمطويات والكتيبات الإرشادية حول العملية الانتخابية للبلدية، مطالبًا الجميع بدعم العملية الانتخابية التي ستنطلق الفترة المقبلة.

- اللجنة المركزية: انطلاق الانتخابات المحلية في ترهونة

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وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، مطلع الشهر الجاري، انطلاق عملية انتخاب المجلس البلدي ترهونة في دورته الانتخابية الثانية، وبدء العد العكسي لاستئناف العملية الانتخابية للبلديات المستهدفة كافة، التي تشمل 11 بلدية أخرى.

كما أكدت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، جاهزيتها «الكاملة لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية للبلديات، متى كانت الظروف ملائمة، وذلك وفق الإمكانات المتاحة، وتوفير الدعم الفني واللوجستي».

نظام القائمة المغلقة المطلقة

وحثّت اللجنة مواطني ترهونة وجميع البلديات المستهدفة إلى التسجيل في منظومة سجل الناخبين، التي لا تزال متاحة أمام المواطنين، والمشاركة في العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مرشحين وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة، مشيدة بدور المنظمات المجتمعية وحركة الكشاف وجميع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، في تضافر جهودها ومشاركتها لإنجاح الانتخابات المحلية، وتقديم مزيد الدعم حتى يتحقق مبدأ التبادل السلمي للسلطة وتفعيل الإدارة المحلية.

الحملة التوعوية لانتخابات المجلس البلدي ترهونة بشوارع المدينة. (الإنترنت)

الحملة التوعوية لانتخابات المجلس البلدي ترهونة بشوارع المدينة. (الإنترنت)

الحملة التوعوية لانتخابات المجلس البلدي ترهونة بشوارع المدينة. (الإنترنت)

الحملة التوعوية لانتخابات المجلس البلدي ترهونة بشوارع المدينة. (الإنترنت)