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اللجنة المركزية: انطلاق الانتخابات المحلية في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 أغسطس 2022, 01:24 صباحا
اللجنة المركزية: انطلاق الانتخابات المحلية في ترهونة
توزيع منشورات للتوعية بالمشاركة في الانتخابات المحلية بترهونة (اللجنة المركزية للانتخابات المحلية)
alwasat radio

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية انطلاق عملية انتخاب المجلس البلدي ترهونة في دورته الانتخابية الثانية، وبدء العد العكسي لاستئناف العملية الانتخابية لكافة البلديات المستهدفة.

جاء ذلك عبر مراسم الحملة التوعوية التي بدأت من داخل المدينة، بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة المركزية ومديري مكاتبها ووحداتها، إضافة إلى فرق أفواج حركة الكشاف والمرشدات، وفرق الهلال الأحمر، ولفيف من المؤسسات الإعلامية والمنظمات المجتمعية، متضمنة وضع اللوحات الطرقية التوعوية ولوحات ترقيم مراكز الاقتراع المعتمدة، وتوزيع المطويات والملصقات، التي تحث المواطنين على التسجيل بسجل الناخبين وشروطه.

انتخاب المجالس المحلية في 11 بلدية
وأشارت اللجنة المركزية، في مؤتمر صحفي بمدينة ترهونة، إلى أن «العملية الانتخابية ببلدية ترهونة هي إيذان لانطلاق عملية انتخاب المجالس البلدية في 11 بلدية أخرى، ستجرى تباعًا وفق خطتها المزمع تنفيذها حتى العام 2025، والهادفة إلى استكمال انتخابات جميع مجالس البلديات»، لافتة إلى أنها في «كامل الجاهزية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية للبلديات، متى كانت الظروف ملائمة، وذلك وفق الإمكانات المتاحة، وتوفير الدعم الفني واللوجستي».

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نظام القائمة المغلقة المطلقة
وحثَّت اللجنة مواطني ترهونة وجميع البلديات المستهدفة إلى التسجيل في منظومة سجل الناخبين، التي لا تزال متاحة أمام المواطنين، والمشاركة في العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مرشحين وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة، مشيدة بدور المنظمات المجتمعية وحركة الكشاف وجميع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، في تظافر جهودها ومشاركتها إنجاح الانتخابات المحلية، وتقديم مزيد الدعم حتى يتحقق مبدأ التبادل السلمي للسلطة وتفعيل الإدارة المحلية.

وعبَّرت عن أملها في اختيار الأصلح من القوائم المرشحة من القادرين على تقديم الخدمات والتنمية لبلدياتهم، متمنية أن تقدم بلدية ترهونة المثل الأعلى في هذا الشأن، وأن يشارك أهلها بفاعلية في اختيار الشخصيات القادرة والفاعلة للرقي بهذه البلدية.

ودعت المواطنين إلى الإسراع في التسجيل بسجل الناخبين من خلال إرسال رسالة نصية تحتوى على الرقم الوطني، والمركز الانتخابي، إلى الرقم 11711.

توزيع منشورات للتوعية بالمشاركة في الانتخابات المحلية بترهونة (اللجنة المركزية للانتخابات المحلية)
توزيع منشورات للتوعية بالمشاركة في الانتخابات المحلية بترهونة (اللجنة المركزية للانتخابات المحلية)
توزيع منشورات للتوعية بالمشاركة في الانتخابات المحلية بترهونة (اللجنة المركزية للانتخابات المحلية)
توزيع منشورات للتوعية بالمشاركة في الانتخابات المحلية بترهونة (اللجنة المركزية للانتخابات المحلية)
توزيع منشورات للتوعية بالمشاركة في الانتخابات المحلية بترهونة (اللجنة المركزية للانتخابات المحلية)
توزيع منشورات للتوعية بالمشاركة في الانتخابات المحلية بترهونة (اللجنة المركزية للانتخابات المحلية)
توزيع منشورات للتوعية بالمشاركة في الانتخابات المحلية بترهونة (اللجنة المركزية للانتخابات المحلية)
توزيع منشورات للتوعية بالمشاركة في الانتخابات المحلية بترهونة (اللجنة المركزية للانتخابات المحلية)
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