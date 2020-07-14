فرنسا ترفع دعمها مشروع الانتخابات المحلية في ليبيا إلى 138 ألف يورو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يوليو 2020, 09:13 صباحا
شعار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، (أرشيفية: الإنترنت)

رفعت فرنسا من مساهمتها لدعم مشروع الانتخابات المحلية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمبلغ 138,500 يورو (156,800 دولار أميركي) لتعزيز الحكم الديمقراطي في جميع البلديات في ليبيا.

تهدف المبادرة إلى تعزيز الديمقراطية المحلية والاستقرار في ليبيا من خلال تنظيم انتخابات محلية شاملة سلمية وذات مصداقية ودعم المجالس المحلية المنتخبة حديثا، حسب بيان اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وينفذ المشروع من قبل فريق خبراء الانتخابات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار مشاريع المساعدة الانتخابية المتكاملة للأمم المتحدة تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

البرنامج الأممي دعم إجراء انتخابات 25 مجلسا بلديا
ومنذ العام 2018، تمكن البرنامج الأممي من دعم اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في إدارة انتخاب 25 مجلسا بلديا، بالإضافة إلى تعزيز قدرات التواصل مع المجالس المنتخبة حديثاً للرفع من المشاركة الديمقراطية في جميع أنحاء البلاد. مع تفشي الوباء في ليبيا، يدعم مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لإعداد بروتوكول وقائي للعمليات الانتخابية في سياق كوفيد 19.

وخلال مراسم توقيع الدعم، أعربت السفيرة الفرنسية في ليبيا، بياتريس لوفرابر دو هيلين عن «سعادتها أن تكون جزءا من الدعم الدولي المقدم للجنة المركزية بانتخابات المجالس البلدية برئاسة الدكتور سالم بن تاهية، في مهمتها نحو تحقيق الديمقراطية على المستوى المحلي»، متطلعة إلى رؤية اللجنة وهي تجري هذا العام جولة جديدة من الانتخابات البلدية في جميع أنحاء ليبيا.

من جانبه، أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيراردو نوتو أن البرنامج ملتزم بدعم ليبيا لبناء مؤسسات الديمقراطية وتحسين العمليات الانتخابية من أجل تلبية تطلعات مواطنيها في الحكم الديمقراطي والنهوض بالتنمية البشرية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جريدة إيطالية: خطة أميركية لتحييد «الهلال النفطي» عن النزاع المسلح في ليبيا
ليبيا
«عكس التيار» مع محمد زيدان - الفيدرالية في ليبيا.. ما لها وما عليها (الجزء ...
فيديو
السفارة الأميركية في ليبيا تشير إلى دور خارجي في «عرقلة التقدم وزيادة خطر ...
ليبيا
لدغات العقارب القاتلة تطارد سكان الجنوب.. والفقراء أكثر عرضة للإصابة بالسم
ليبيا
المدير التنفيذي لـ«تداول»: 5 آلاف نقطة دفع إلكتروني ونقلة نوعية من المنصة ...
ليبيا
«إندبندنت»: القضاء البريطاني ساعد «الليبية للاستثمار» رغم أن السياسيين الليبيين ...
ليبيا
أوغلو يربط وقف إطلاق النار في ليبيا بتراجع القيادة العامة من سرت والجفرة
ليبيا
إصابة آيشواريا راي باتشان بـ«كورونا» بعد إصابة زوجها ووالده
ثقافة وفن
إردوغان يطالب المجتمع الدولي بدعم حكومة الوفاق.
ليبيا
غريزمان صدمة جديدة في «برشلونة»
رياضة عالمية
كشف غموض سرقة شاشات التلفاز في بنغازي
ليبيا
القضاء الأميركي يلاحق نجل رئيس الكونغو بتهمة اختلاس ملايين الدولارات من «شركة ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بعد 39 عاما.. بلدية غريان تقاضي منتجي فيلم «عمر المختار»