اللجنة المركزية للانتخابات المحلية توقع مذكرة تفاهم مع الحركة الكشفية

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع الحركة العامة للكشافة والمرشدات وذلك وسط مراسم رسمية حضرها عدد من أعضاء اللجنة المركزية، ومسؤولي التوعية والإعلام باللجنة المركزية، وأعضاء المكتب التنفيذي للحركة العامة للكشافة والمرشدات.

وأوضحت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عبر موقعها على الإنترنت، أن توقيع مذكرة التفاهم مع الحركة الكشفية يأتي «ضمن سعي الطرفين إلى رفع مستويات التوعية الانتخابية المحلية وتفعيل دورالحركة الكشفية في تعزيز المشاركة الانتخابية».

أهمية الشركة بين اللجنة المركزية والحركة الكشفية

وأوضح رئيس اللجنة المركزية عادل الأشهب، في كلمة ألقاها أثناء مراسم توقيعه مذكرة التفاهم، أهمية هذه الشراكة بين الجانبين والتي تتمثل «في الارتقاء بالعملية الانتخابية، ورفع الوعي الوطني لدعم المشاركة الفاعلة»، منوهًا بأنه ومن خلال المذكرة التي «دخلت حيزالتنفيذ رسميًا سيشرع الجانبان في تبادل الخبرات، وتطوير العمل التوعوي بما يضمن سلامة وصول المعلومة في إطارها الرسمي دون أي تضليل أو تشويه».

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من جانبه، أعرب نائب القائد العام للحركة العامة للكشافة والمرشدات القائد بلقاسم العويتي، عن تقديره للخطوات التي انتهجتها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لدعم سبل التواصل مع الحركة، مؤكدًا عزمهم الدفع بكافة أفواج الحركة بالمناطق والبلديات إلى المشاركة في تنفيذ الخطط والبرامج التوعوية التي تطلقها اللجنة مع كل عملية انتخابية قادمة.

أهداف مذكرة التفاهم

وبين العويتي أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الحركة الكشفية واللجنة المركزية تهدف بحسب ما نصت عليه إلى «تنمية الوعي الوطني تجاه الانتخابات المحلية، وفتح قنوات تواصل بين الجانبين، وتبادل الخبرات، فضلا عن توسيع برامج الشراكة الموجهة».

وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية في وقت سابق عزمها فتح قنوات تواصل مع جميع شركائها الأساسيين، وتكثيف جهودها التوعوية استعدادًا لتنفيذ الانتخابات المحلية.

مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين اللجنة المركزية والحركة الكشفية، الأحد 22 مايو 2022. (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)

مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين اللجنة المركزية والحركة الكشفية، الأحد 22 مايو 2022. (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)

مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين اللجنة المركزية والحركة الكشفية، الأحد 22 مايو 2022. (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)

مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين اللجنة المركزية والحركة الكشفية، الأحد 22 مايو 2022. (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)