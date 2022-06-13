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اللجنة المركزية: انطلاق انتخابات المجالس البلدية 10 يوليو المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 يونيو 2022, 01:35 صباحا
اللجنة المركزية: انطلاق انتخابات المجالس البلدية 10 يوليو المقبل
جانب من اجتماع اللجنة المركزية للانتخابات المحلية مع اللجنة الفرعية ترهونة. (موقع اللجنة الإلكتروني)
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أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، الأحد، انطلاق انتخابات المجالس البلدية 10 يوليو المقبل، مشيرة إلى استمرارها في متابعة الاحتياجات اللوجستية، لإجراء هذا الاستحقاق.

واستعرض رئيس اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عادل الأشهب، خلال اجتماع مع اللجنة الفرعية ترهونة، موقفها التنفيذي واحتياجاتها، ومستوى التحضيرات الفنية لتنفيذ الانتخابات المحلية القادمة، وفق بيان نشره موقع اللجنة الإلكتروني.

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وأضاف البيان أن الاجتماع، الذي عقد بمقر اللجنة المركزية للانتخابات المحلية بطرابلس وبحضور عضو اللجنة رضا شعبان، وعدد من مديري مكاتب اللجنة المركزية ورؤساء وحداتها، ناقش آليات وسبل التواصل مع المنظمات المجتمعية بالمدينة لمساهمتها في البرامج التوعوية، وتحديد الاحتياج التدريبي لموظفي مراكز الاقتراع ورسم ملامح الخطة التوعوية والإعلامية التي ستنطلق تزامنًا مع انطلاق الدورة الثانية لانتخابات المجالس البلدية المقررة في العاشر من يوليو المقبل.

وأوضح الأشهب أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة لقاءات دورية تعقدها اللجنة المركزية للانتخابات المحلية وتواصلها مع رؤساء وأعضاء لجانها الفرعية بالبلديات، وذلك لمتابعة مستوى استعدادها لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية.

جانب من اجتماع اللجنة المركزية للانتخابات المحلية مع اللجنة الفرعية ترهونة. (موقع اللجنة الإلكتروني)
جانب من اجتماع اللجنة المركزية للانتخابات المحلية مع اللجنة الفرعية ترهونة. (موقع اللجنة الإلكتروني)
جانب من اجتماع اللجنة المركزية للانتخابات المحلية مع اللجنة الفرعية ترهونة. (موقع اللجنة الإلكتروني)
جانب من اجتماع اللجنة المركزية للانتخابات المحلية مع اللجنة الفرعية ترهونة. (موقع اللجنة الإلكتروني)
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