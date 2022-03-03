Atwasat

اللجنة المركزية تعلن خطواتها للانتخابات المحلية وتتطلع لانطلاقها في أبريل المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 11:15 مساء
اللجنة المركزية تعلن خطواتها للانتخابات المحلية وتتطلع لانطلاقها في أبريل المقبل
شعار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، آخر الاستعدادات لإجراء الانتخابات، استنادا إلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 387 لسنة 2021 والقاضي باعتماد لائحة الأسس وضوابط الانتخابات المحلية الذي جرى بموجبه اعتماد نظام «القائمة المغلقة المطلقة» بديلا عن الأنظمة السابقة (الفردي ونظام القوائم الثلاث).

نظام «القائمة المغلقة المطلقة»
وقالت اللجنة، في بيان مساء الخميس عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها ماضية في تنفيذ القرار، عبر تطبيق النظام الانتخابي الجديد، وإصدار النظم الانتخابية التي تتماشى من نص القرار، إضافة إلى ترتيب نظامها الإداري الداخلي، واعتماد هيكل تنظيمي إداري وفني مستحدث، يضمن الاستقرار الإداري للجنة المركزية، تحت مسماها الرسمي المعتمد.

وذكرت أنها خاطبت وزارة الحكم المحلي لإحالة قوائم البلديات المعتمدة لديها توضح نطاقها الجغرافي ومحلاتها ليتسنى للجنة وضع ملامح خطتها الانتخابية للمرحلة المقبلة، لا سيما بعد صدور قرارات عن الحكومة خلال الفترة السابقة التي تنص على استحداث وتسمية بلديات جديدة، وما يترتب عليها من تسمية المراكز الانتخابية في نطاق البلديات وإعادة تشكيل اللجان الفرعية، ووضع التقديرات المالية لتنفيذ مراحل العملية الانتخابية.

- 3 ملايين دولار من ألمانيا لدعم الانتخابات المحلية و«الحكم الديمقراطي» في ليبيا

رسم ملامح الخطة التوعوية
وأوضحت اللجنة أنها شرعت في رسم ملامح الخطة التوعوية، والبرامج التثقيفية، للتعريف بالنظام الانتخابي الجديد، «نظام القائمة المغلقة المطلقة»، إضافة إلى طباعة حزمة من المطويات، واللوحات الطرقية، وصناعة المحتوى التوعوي المرئي.

وقالت اللجنة إنها اتخذت جملة من التدابير والمعايير في أولوية تنفيذ الانتخابات بالبلديات المستهدفة، مراعية في ذلك انتهاء الفترة الزمنية المقررة المجالس البلدية، وجاهزية اللجان الفرعية لتنفيذ العملية الانتخابية.

واختتمت اللجنة بيانها بأنها تتطلع إلى انطلاق العملية الانتخابية للمجالس البلدية في شهر أبريل المقبل من العام 2022، في حال توفرت المخصصات المالية لذلك، نظرا لأهمية انتخابات المجالس البلدية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»

محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 0 الصداقة» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 0 الصداقة» في الدوري الممتاز
ماكرون عقب اتصاله ببوتين: الأسوأ لم يأت بعد في أوكرانيا

ماكرون عقب اتصاله ببوتين: الأسوأ لم يأت بعد في أوكرانيا
انتهت عبر «WTV».. مباراة «أبوسليم 1 - 1 المحلة» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «أبوسليم 1 - 1 المحلة» في الدوري الممتاز
رسميا.. «فورمولا 1» تلغي عقدها مع «جائزة روسيا الكبرى»

رسميا.. «فورمولا 1» تلغي عقدها مع «جائزة روسيا الكبرى»
رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب البارالمبية الشتوية

رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب البارالمبية الشتوية
اليوم.. 4 مباريات في الدوري الممتاز

اليوم.. 4 مباريات في الدوري الممتاز
تسجيل أعلى معدل للتضخم في تركيا خلال 20 عاما

تسجيل أعلى معدل للتضخم في تركيا خلال 20 عاما
الأمم المتحدة: مليون لاجئ أوكراني منذ بدء الغزو الروسي

الأمم المتحدة: مليون لاجئ أوكراني منذ بدء الغزو الروسي
تعليق أممي حول عملية منح الثقة لحكومة باشاغا.. ومهمة مرتقبة لـ«وليامز»

تعليق أممي حول عملية منح الثقة لحكومة باشاغا.. ومهمة مرتقبة لـ«وليامز»
حكومة «الوحدة»: إعلان موعد بدء خطوات عودة نازحي مرزق الأسبوع المقبل

حكومة «الوحدة»: إعلان موعد بدء خطوات عودة نازحي مرزق الأسبوع المقبل
عقوبات أميركية «مدمرة» جديدة على قطاع الدفاع الروسي وبيلاروسيا

عقوبات أميركية «مدمرة» جديدة على قطاع الدفاع الروسي وبيلاروسيا
«الأهلي طرابلس» يلحق بركب المتأهلين إلى دور الـ32 بكأس ليبيا

«الأهلي طرابلس» يلحق بركب المتأهلين إلى دور الـ32 بكأس ليبيا
دار الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر شعبان

دار الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر شعبان
الدبيبة: أمس أزيلت آخر عقبة أمام الانتخابات المقررة في يونيو

الدبيبة: أمس أزيلت آخر عقبة أمام الانتخابات المقررة في يونيو
انتهت عبر «WTV».. الشط 0-2 الأولمبي

انتهت عبر «WTV».. الشط 0-2 الأولمبي
المهاجم المصري «مكي» في صفوف الخمس رسميا (صور)

المهاجم المصري «مكي» في صفوف الخمس رسميا (صور)
كاركاتير حليم - مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الاستقرار الوطني

كاركاتير حليم - مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الاستقرار الوطني
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
نورلاند يتفق مع أعضاء لجنة «5+5» عن المنطقة الغربية على أهمية عدم التصعيد
نورلاند يتفق مع أعضاء لجنة «5+5» عن المنطقة الغربية على أهمية عدم...
خلال لقائه نورلاند.. الحبري يؤكد التزامه باستكمال توحيد إدارة «المركزي»
خلال لقائه نورلاند.. الحبري يؤكد التزامه باستكمال توحيد إدارة ...
المنفي: نؤيد إطلاق حوار سياسي يؤسس لإجراء انتخابات عامة
المنفي: نؤيد إطلاق حوار سياسي يؤسس لإجراء انتخابات عامة
وصول أول مجموعة من الجالية الليبية العائدة من أوكرانيا إلى طرابلس
وصول أول مجموعة من الجالية الليبية العائدة من أوكرانيا إلى طرابلس
محتجون في طبرق يطالبون ببقاء «حكومة الوحدة» وينتقدون مجلسي النواب والدولة
محتجون في طبرق يطالبون ببقاء «حكومة الوحدة» وينتقدون مجلسي النواب...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع ......
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
المزيد
اللجنة المركزية تعلن خطواتها للانتخابات المحلية وتتطلع لانطلاقها في أبريل المقبل
اللجنة المركزية تعلن خطواتها للانتخابات المحلية وتتطلع ......
وزارة الاقتصاد بحكومة «الوحدة» تحدد 5 آليات لحل أزمة الدقيق
وزارة الاقتصاد بحكومة «الوحدة» تحدد 5 آليات لحل أزمة الدقيق...
بلدية طبرق تتفق مع الجهات الأمنية على متابعة الأسواق استعدادا لشهر رمضان
بلدية طبرق تتفق مع الجهات الأمنية على متابعة الأسواق ......
محتجون في طبرق يطالبون ببقاء «حكومة الوحدة» وينتقدون مجلسي النواب والدولة
محتجون في طبرق يطالبون ببقاء «حكومة الوحدة» وينتقدون مجلسي ......
وصول أول مجموعة من الجالية الليبية العائدة من أوكرانيا إلى طرابلس
وصول أول مجموعة من الجالية الليبية العائدة من أوكرانيا إلى ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط