اللجنة المركزية: إجراء الانتخابات المحلية في ترهونة يوليو المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، الأربعاء، عن إجراء العملية الانتخابية خلال شهر يوليو المقبل في ترهونة، ووجهت ببدء تنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية على مستوى نطاق البلدية بالتنسيق مع المنظمات المجتمعية.

وباشرت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عقد سلسلة من اللقاءات مع رؤساء وأعضاء لجانها الفرعية بالبلديات، بهدف الوقوف على مستوى جهازيتها لتنفيذ العمليات الانتخابية المحلية القادمة.

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وتضمن اللقاء الذي عقده رئيس اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عادل الأشهب، بحضور عدد من مديري المكاتب ورؤساء الوحدات مع اللجنة الفرعية ترهونة، استعراض عمل اللجنة الفرعية، وتوصيف احتياجاتها الفنية.

جانب من اجتماع اللجنة المركزية للانتخابات المحلية مع مديري المكاتب اللجنة الفرعية ترهونة. (موقع اللجنة الإلكتروني)

جانب من اجتماع اللجنة المركزية للانتخابات المحلية مع مديري المكاتب اللجنة الفرعية ترهونة. (موقع اللجنة الإلكتروني)

جانب من اجتماع اللجنة المركزية للانتخابات المحلية مع مديري المكاتب اللجنة الفرعية ترهونة. (موقع اللجنة الإلكتروني)