رئيس البرلمان التركي خلال لقاء عقيلة: من المهم إعطاء رسائل مشتركة تدعو إلى ضبط النفس

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر رئيس مجلس الأمة الكبير (البرلمان التركي)، مصطفى شنطوب، أن الهدوء الذي يسود على الأرض في ليبيا يشكل «خطوة مهمة نحو الاستقرار، ويمهد الطريق للعملية السياسية»، مشددًا على ضرورة «تجنب الخطوات التي من شأنها أن تعرض الاستقرار للخطر في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها ليبيا».

وحذر شنطوب، خلال استقباله رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في أنقرة، اليوم الثلاثاء، من «خلق فراغ في السلطة»، مؤكدًا الحاجة إلى إعطاء «رسائل مشتركة» تدعو الأطراف إلى «ضبط النفس»، قال: «نواصل القيام بدورنا. وكما فعلت حتى الآن، ستواصل تركيا السعي من أجل الاستقرار والازدهار والسلام في ليبيا»، وفق ما نقل عنه موقع البرلمان التركي.

وقال إن تطوير العلاقات البرلمانية يسهم في تحسين التعاون بين البلدين في كل المجالات، مذكرا في هذا السياق بتشكيل مجموعة الصداقة الليبية بمجلس الأمة التركي في أبريل من العام الماضي بمشاركة جميع ممثلي الأحزاب السياسية، مشيرا إلى تخطيط هذه المجموعة لزيارة ليبيا، بما في ذلك المنطقة الشرقية. وحسب رئيس البرلمان التركي، فـ«لا تزال هناك إمكانات كبيرة بين البلدين لتطوير فرص التعاون في عديد المجالات»

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وشدد رئيس البرلمان التركي على أن «الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها وتضامنها أمر بالغ الأهمية لتركيا»، موضحا أن بلاده «تقف على مسافة متساوية من الجميع»، وأنها تعتبر ليبيا «كل بغربها وشرقيها وجنوبها لا يمكن فصله».

عقيلة يؤكد الحرص على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة

بدوره، شدد عقيلة على «الروابط التاريخية بين الشعبين التركي والليبي»، والحرص على «إبقاء جميع قنوات الحوار مفتوحة» من أجل ضمان السلام والاستقرار في ليبيا.

وأوضح أن أولوية الحكومة الجديدة التي حصلت على ثقة مجلس النواب، هي «ضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد»، مؤكدا أهمية دعم تركيا لليبيا في ضمان السلام والاستقرار.

وقدم عقيلة تعازيه لضحايا انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية، ووجه دعوة إلى رئيس البرلمان التركي لزيارة ليبيا.

من لقاء عقيلة صالح مع رئيس البرلمان التركي في أنقرة، 2 أغسطس 2022. (البرلمان التركي)

من لقاء عقيلة صالح مع رئيس البرلمان التركي في أنقرة، 2 أغسطس 2022. (البرلمان التركي)

من لقاء عقيلة صالح مع رئيس البرلمان التركي في أنقرة، 2 أغسطس 2022. (البرلمان التركي)

من لقاء عقيلة صالح مع رئيس البرلمان التركي في أنقرة، 2 أغسطس 2022. (البرلمان التركي)

من لقاء عقيلة صالح مع رئيس البرلمان التركي في أنقرة، 2 أغسطس 2022. (البرلمان التركي)