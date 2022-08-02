السفير التركي يتحدث عن زيارة عقيلة لأنقرة ومحاور الانفتاح على الشرق

القاهرة - بوابة الوسط

شدد السفير التركي في طرابلس كنعان يلماز، على أهمية زيارة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح،التي بدأها أمس الإثنين، إلى أنقرة، موضحا أن عقيلة «سيلتقي كبار المسؤولين الأتراك، إذا أتيحت له الفرصة لذلك».

وقال يلماز في حوار مع وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، اليوم الثلاثاء، إنه وخلال زيارته إلى مدينة القبة خلال يناير الماضي، وجه دعوة شفهية لعقيلة صالح، لزيارة تركيا، فيما نقل إليه في يونيو الماضي دعوة رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب.

وأوضح أن صالح «كان يعتزم زيارة تركيا في الأسبوع الأول من يوليو الماضي، إلا أن موجة الاحتجاجات التي شهدتها ليبيا، ومن ثم الاعتداءات التي تعرض لها مبنى مجلس النواب في طبرق، أدت إلى تأجيل الزيارة».

انفتاح تركيا على الشرق الليبي

وحول زيارته مطلع العام الجاري إلى مدينة القبة ولقائه بعقيلة صالح هناك، قال يلماز إنها كانت زيارة «مثمرة وحميمية»، وأضاف أنه «زار أيضا مدينة بنغازي شرقي أواخر يناير الماضي، تلبية لدعوة من رئيس بلديتها، صقر بوجواري، مصطحبا معه وفدا من رجال الأعمال الأتراك».

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وأفاد بأنه وخلال زيارته إلى بنغازي، «بحثوا سبل استئناف مشاريع الشركات التركية المتوقفة في الشرق الليبي، وانخراطها في مشاريع جديدة»، إضافة إلى «إعادة فتح القنصلية العامة التركية في بنغازي، واستئناف الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى المدينة الليبية».

وتطرق يلماز، إلى «تأسيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الليبية في أبريل 2021 تحت مظلة البرلمان التركي». وأشار إلى «زيارة وفد ليبي يضم أيضا أعضاء من مجلس النواب في طبرق إلى تركيا في ديسمبر الماضي، فيما يخططون حاليا لزيارة وفد تركي يضم رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الليبية أحمد يلماز، إلى مجلس النواب في طبرق».

يلماز: من المفيد تشكيل الأرضية الدستورية للانتخابات في أسرع وقت

وأكد السفير التركي دعم بلاده المباحثات القائمة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الأعلى، مبينا أن الجانبين «اتفقا على الكثير من البنود، ولم يتبقَ سوى البعض من مواضيع الخلاف بينهما»، وقال: «من المفيد تشكيل الأرضية الدستورية في أسرع وقت والتوجه لإجراء انتخابات في ليبيا».

وأوضح أن بلاده تنتهج «مقاربة شاملة تجاه ليبيا، بحيث تنظر إليها ككل دون التمييز بين شرقها وغربها، وتدعم الاستقرار والتوافق السياسي في هذا البلد»، وقال: «تركيا تنتهج منذ البداية مقاربة قائمة على إيجاد حل قائم على المبادئ والشرعية في ليبيا، وتدعم الحلول الشرعية التي يدافع عنها الليبيون أيضا»، وأضاف: «مقاربة تركيا في ليبيا تتمثل في تأسيس الاستقرار والتوافق السياسي وبالتالي سيادة الأمن والأمان».

وشدد على أن من أبرز مبادئ أنقرة أيضا في ليبيا، «تجنب حدوث فراغ في السلطة، وتأمين التقاء كل الأطراف وتركيزهم على إجراء انتخابات، بدلا من تشكيل حكومات انتقالية بين الحين والآخر».