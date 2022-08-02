Atwasat

السفير التركي يتحدث عن زيارة عقيلة لأنقرة ومحاور الانفتاح على الشرق

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 أغسطس 2022, 12:54 مساء
السفير التركي يتحدث عن زيارة عقيلة لأنقرة ومحاور الانفتاح على الشرق
السفير التركي خلال حوار مع وكالة «الأناضول»، 2 أغسطس 2022. (الأناضول)
alwasat radio

شدد السفير التركي في طرابلس كنعان يلماز، على أهمية زيارة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح،التي بدأها أمس الإثنين، إلى أنقرة، موضحا أن عقيلة «سيلتقي كبار المسؤولين الأتراك، إذا أتيحت له الفرصة لذلك».

وقال يلماز في حوار مع وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، اليوم الثلاثاء، إنه وخلال زيارته إلى مدينة القبة خلال يناير الماضي، وجه دعوة شفهية لعقيلة صالح، لزيارة تركيا، فيما نقل إليه في يونيو الماضي دعوة رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب.

وأوضح أن صالح «كان يعتزم زيارة تركيا في الأسبوع الأول من يوليو الماضي، إلا أن موجة الاحتجاجات التي شهدتها ليبيا، ومن ثم الاعتداءات التي تعرض لها مبنى مجلس النواب في طبرق، أدت إلى تأجيل الزيارة».

انفتاح تركيا على الشرق الليبي
وحول زيارته مطلع العام الجاري إلى مدينة القبة ولقائه بعقيلة صالح هناك، قال يلماز إنها كانت زيارة «مثمرة وحميمية»، وأضاف أنه «زار أيضا مدينة بنغازي شرقي أواخر يناير الماضي، تلبية لدعوة من رئيس بلديتها، صقر بوجواري، مصطحبا معه وفدا من رجال الأعمال الأتراك».

- عقيلة صالح في أنقرة للاجتماع مع مسؤولين أتراك
- عقيلة صالح: هناك تقارب مع تركيا.. وسأزور أنقرة
السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر الظروف
- السفير التركي يبحث مع بوجواري إعادة فتح القنصلية في بنغازي واستئناف خط الطيران المباشر
- سفير تركيا يزور بنغازي ويلتقي مسؤولي البلدية

وأفاد بأنه وخلال زيارته إلى بنغازي، «بحثوا سبل استئناف مشاريع الشركات التركية المتوقفة في الشرق الليبي، وانخراطها في مشاريع جديدة»، إضافة إلى «إعادة فتح القنصلية العامة التركية في بنغازي، واستئناف الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى المدينة الليبية».

وتطرق يلماز، إلى «تأسيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الليبية في أبريل 2021 تحت مظلة البرلمان التركي». وأشار إلى «زيارة وفد ليبي يضم أيضا أعضاء من مجلس النواب في طبرق إلى تركيا في ديسمبر الماضي، فيما يخططون حاليا لزيارة وفد تركي يضم رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الليبية أحمد يلماز، إلى مجلس النواب في طبرق».

يلماز: من المفيد تشكيل الأرضية الدستورية للانتخابات في أسرع وقت
وأكد السفير التركي دعم بلاده المباحثات القائمة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الأعلى، مبينا أن الجانبين «اتفقا على الكثير من البنود، ولم يتبقَ سوى البعض من مواضيع الخلاف بينهما»، وقال: «من المفيد تشكيل الأرضية الدستورية في أسرع وقت والتوجه لإجراء انتخابات في ليبيا».

وأوضح أن بلاده تنتهج «مقاربة شاملة تجاه ليبيا، بحيث تنظر إليها ككل دون التمييز بين شرقها وغربها، وتدعم الاستقرار والتوافق السياسي في هذا البلد»، وقال: «تركيا تنتهج منذ البداية مقاربة قائمة على إيجاد حل قائم على المبادئ والشرعية في ليبيا، وتدعم الحلول الشرعية التي يدافع عنها الليبيون أيضا»، وأضاف: «مقاربة تركيا في ليبيا تتمثل في تأسيس الاستقرار والتوافق السياسي وبالتالي سيادة الأمن والأمان».

وشدد على أن من أبرز مبادئ أنقرة أيضا في ليبيا، «تجنب حدوث فراغ في السلطة، وتأمين التقاء كل الأطراف وتركيزهم على إجراء انتخابات، بدلا من تشكيل حكومات انتقالية بين الحين والآخر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - أصدقاء ليبيا!

كاركاتير حليم - أصدقاء ليبيا!
أما ترى البحر تعلو فوقه جِيَفٌ!

أما ترى البحر تعلو فوقه جِيَفٌ!
بايدن يعلن مقتل أيمن الظواهري في غارة أميركية بكابل (فيديو)

بايدن يعلن مقتل أيمن الظواهري في غارة أميركية بكابل (فيديو)
شاهد: الأكبر خلال العام.. حريق في كاليفورنيا يجتاح مساحات جافة ويدمر منازل

شاهد: الأكبر خلال العام.. حريق في كاليفورنيا يجتاح مساحات جافة ويدمر منازل
الفيديو الراقص في احتفالات نادي «الاتحاد» بدرع الدوري يستحوذ على اهتمام كبير

الفيديو الراقص في احتفالات نادي «الاتحاد» بدرع الدوري يستحوذ على اهتمام كبير
التوتر السياسي في العراق: تظاهرات مضادة مرتقبة في بغداد.. والصدر يدعو إلى توسع الاحتجاجات (شاهد)

التوتر السياسي في العراق: تظاهرات مضادة مرتقبة في بغداد.. والصدر يدعو إلى توسع ...
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»

غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
كريستيانو رونالدو يقرر مصيره.. ومانشستر يونايتد يفاوض البديل

كريستيانو رونالدو يقرر مصيره.. ومانشستر يونايتد يفاوض البديل
السعودية تنافس 3 دول على استضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026

السعودية تنافس 3 دول على استضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026
شعب يغني للوطن

شعب يغني للوطن
أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا

أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا
شاهد في «اقتصاد بلس»: قيمة الديون المتراكمة على ليبيا في تركيا والمطالبة بتسديدها

شاهد في «اقتصاد بلس»: قيمة الديون المتراكمة على ليبيا في تركيا والمطالبة ...
مقتدى الصدر لأنصاره في العراق: فرصة عظيمة لتغيير النظام السياسي والدستور

مقتدى الصدر لأنصاره في العراق: فرصة عظيمة لتغيير النظام السياسي والدستور
ميزان القوة والنفط والاشتباكات.. خمسة خبراء يتوقعون السيناريوهات المحتملة في ليبيا

ميزان القوة والنفط والاشتباكات.. خمسة خبراء يتوقعون السيناريوهات المحتملة في ...
وليامز تعلن انتهاء مهمتها وتوضح محددات التغلب على الجمود السياسي وأزمة السلطة التنفيذية في ليبيا

وليامز تعلن انتهاء مهمتها وتوضح محددات التغلب على الجمود السياسي وأزمة السلطة ...
جريدة «بوليتيكو» تقترح دعما أوروبيا لحكومة ليبية شابة مصغرة لإجراء الانتخابات

جريدة «بوليتيكو» تقترح دعما أوروبيا لحكومة ليبية شابة مصغرة لإجراء الانتخابات
الأوجلي لقناة الوسط «WTV»: دوري الموسم الجديد في 15 سبتمبر وهذا موقفي من المجموعتين والرحيل

الأوجلي لقناة الوسط «WTV»: دوري الموسم الجديد في 15 سبتمبر وهذا موقفي من ...
قصة 25 دقيقة حسمت الدوري الماراثوني الليبي لـ«الاتحاد»

قصة 25 دقيقة حسمت الدوري الماراثوني الليبي لـ«الاتحاد»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
223 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا
223 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا
السفير التركي يتحدث عن زيارة عقيلة لأنقرة ومحاور الانفتاح على الشرق
السفير التركي يتحدث عن زيارة عقيلة لأنقرة ومحاور الانفتاح على ...
تراجع الدولار واستقرار اليورو في السوق الموازية
تراجع الدولار واستقرار اليورو في السوق الموازية
السفارة البريطانية تعلق على انفجار بنت بية: حادث مأساوي
السفارة البريطانية تعلق على انفجار بنت بية: حادث مأساوي
نقل مصابين في «حادث بنت بية» إلى تونس للعلاج
نقل مصابين في «حادث بنت بية» إلى تونس للعلاج
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
المزيد
«الاستقرار المالي والنقدي» محور اجتماع المنفي والكوني والدبيبة والكبير
«الاستقرار المالي والنقدي» محور اجتماع المنفي والكوني ......
نقل 7 مصابين في «حادث بنت بية» إلى بنغازي اليوم
نقل 7 مصابين في «حادث بنت بية» إلى بنغازي اليوم...
بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن الغذائي
بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي ......
نقل مصابين في «حادث بنت بية» إلى تونس للعلاج
نقل مصابين في «حادث بنت بية» إلى تونس للعلاج...
السفارة البريطانية تعلق على انفجار بنت بية: حادث مأساوي
السفارة البريطانية تعلق على انفجار بنت بية: حادث مأساوي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط