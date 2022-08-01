عقيلة صالح في أنقرة للاجتماع مع مسؤولين أتراك

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى العاصمة التركية أنقرة، اليوم الإثنين، حيث استقبله رئيس مجموعة الصداقة التركية الليبية، السفير أحمد يلدز. ومن المتوقع أن يلتقي صالح عددًا مع كبار المسؤولين الأتراك.

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس النواب أكثر من مرة اعتزامه زيارة تركيا، إذ أكد في تصريحات في 20 يوليو الماضي أن هناك تقاربًا مع تركيا، وأن هناك لقاءً قريبًا لوفد من مجلس النواب التركي مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا، فتحي باشاغا.

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وأضاف صالح في تصريحات لقناة «المسار»، أن «السياسة مرنة وقابلة للتطوير والتغيير، وليست هناك خصومة دائمة»، كما أن«مصالح الأتراك مرتبطة بمصالحنا».