«الاستقرار المالي والنقدي» محور اجتماع المنفي والكوني والدبيبة والكبير

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وعضو المجلس، موسى الكوني، اليوم الثلاثاء، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، آخر مستجدات الأوضاع في البلاد، وجهود ضمان الاستقرار المالي والنقدي للدولة.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على «ضرورة استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة في هذه المرحلة الحساسة، للوصول إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية»، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

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كما وجه المجتمعون التعزية لأسر ضحايا حادث انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية، وشددوا على «الإسراع في دعم المتضررين جراء هذه الفاجعة».

وانقلبت شاحنة بنزين على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافع المواطنون لتعبئة الوقود من الشاحنة المقلوبة، وعندما حاول أحدهم تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة، حدثت شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، ما أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين واحتراق عدد من المركبات، وفق ما أفاد شهود عيان «بوابة الوسط».