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ملفات الشباب والمرأة والمتقاعدين في اجتماع «الرئاسي» والدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 02:06 مساء
ملفات الشباب والمرأة والمتقاعدين في اجتماع «الرئاسي» والدبيبة
أعضاء المجلس الرئاسي خلال اجتماع مع الدبيبة في العاصمة طرابلس، 1 أغسطس 2022. (المكتب الإعلامي للمجلس)
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استعرض المجلس الرئاسي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الإجراءات التي اتخذتها حكومته، في عديد القطاعات، لا سيما ملفات الشباب والمرأة والمتقاعدين، وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين في كل المدن. 

وحسب بيان صادر عن المجلس، بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائباه موسى الكوني وعبدالله اللافي، صباح اليوم الإثنين، مع الدبيبة آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الساحتين المحلية والدولية.

عزاء لأسر ضحايا انفجار شاحنة الوقود
وقدم المجلس الرئاسي خلال الاجتماع، التعازي لأسر الضحايا، الذين قضوا في حادثة حريق صهريج وقود بمنطقة بنت بية، داعين الله بالشفاء العاجل للجرحى، موجهين رئيس الحكومة بضرورة الاهتمام بالجرحى ونقلهم للمراكز والمستشفيات المتخصصة.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي أهمية استمرار العمل الأمني، وذلك بزيادة تفعيل عمل الأجهزة المختصة، ومتابعتها في أداء دورها المناط بها.

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