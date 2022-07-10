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تقرير فرنسي: الليبيون يعيشون مفارقات أغنى دولة وارتفاع مستوى الفقر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 يوليو 2022, 04:35 مساء
تقرير فرنسي: الليبيون يعيشون مفارقات أغنى دولة وارتفاع مستوى الفقر
مسيرة ضمن تظاهرة شبابية في طرابلس احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتأجيل الانتخابات، 1 يوليو 2022. (الإنترنت)
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رصد تقرير فرنسي المفارقات التي يعيشها الليبيون بين أغنى دولة أفريقية من حيث احتياطات الطاقة وارتفاع مستوى الفقر في البلاد، الأمر الذي دفع بالشارع إلى الاحتجاج غضبًا على الوضع المتدهور.

وقالت مجلة «جون أفريك» الفرنسية الأسبوعية، إن الثورة تختمر في جميع أنحاء البلاد، على خلفية مهاجمة المتظاهرين مقر مجلس النواب وإضرام النار فيه، حيث يعتبر الليبيون الغاضبون البرلمان أحد الأسباب الرئيسية في الأزمة السياسية والاقتصادية في ليبيا، ومنذ ذلك الوقت تعرضت العديد من مراكز السلطة للحرق، كما ظهرت حواجز موقتة في شوارع الخمس وسبها والزاوية والبيضاء ومصراتة وطرابلس.

احتجاجات على إلغاء الانتخابات
وعاد التقرير إلى الأول من يوليو الجاري حينما طالب مئات الشباب في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس بإجراء انتخابات فورية واستقالة جميع القيادات القائمة سواء من يحكمون طرابلس أو يمثلون المعارضة في سرت وطبرق. وقد أطلق المحتجون الشباب على أنفسهم اسم «بالتريس» وهم الرجال الأقوياء باللهجة الليبية مرتدين السترات الصفراء، وهي المجموعة التي تشكلت للاحتجاج على إلغاء الانتخابات الرئاسية، في 24 ديسمبر الماضي.

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وكان يفترض أن يكون ارتفاع أسعار النفط نعمة لليبيين حيث حطّم سعر البرميل الأرقام القياسية، واقترب من 110 دولارات للبرميل منذ غزو روسيا لأوكرانيا وفق القرير الفرنسي الذي عاد إلى العام 2021 عندما كان سعر البرميل 60 دولارًا فقط، وحققت المؤسسة الوطنية للنفط، 21.5 مليار دولار، مقابل 6 مليارات دولار في العام السابق الذي شهد إغلاق منطقة الهلال النفطي. والعام الجاري كانت كل التوقعات واعدة بتحقيق القدر نفسه من العوائد، وحتى منتصف أبريل الماضي، وصل إنتاج النفط إلى أعلى معدل له خلال 5 سنوات، بما يقرب من مليون برميل يوميًا، وفي بداية شهر يونيو الماضي، كان المصرف المركزي مسرورًا بتحقيق فائض في الموازنة بلغ 4.8 مليار دولار.

عون يوضح أسباب غياب الإصلاحات والتحديث
وقال وزير النفط محمد عون إن «النفط هو موردنا الوحيد ويدار بشكل سيئ للغاية»، مشيرًا إلى أن أسباب غياب الإصلاحات والتحديث، والتأخير في بناء المصافي الجديدة، تعود إلى الافتقار إلى الإرادة السياسية، وسوء إدارة المنشآت.

وانتقد عون عدم كفاءة منافسه القوي على رأس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الذي يحافظ على منصبه منذ 2014 وبدعم من شركات النفط الأجنبية، بينما يتهم صنع الله الوزير بحرمان المؤسسة الوطنية للنفط من 90% من احتياجاتها الاستثمارية.

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