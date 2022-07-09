Atwasat

المنفي يجتمع مع المجلس البلدي تاورغاء للوقوف على احتياجات المدينة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 يوليو 2022, 04:31 مساء
المنفي يجتمع مع المجلس البلدي تاورغاء للوقوف على احتياجات المدينة
جانب من اجتماع المنفي مع أعضاء المجلس البلدي تاورغاء وحكماء المدينة 9 يوليو 2022. (المجلس)
alwasat radio

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع أعضاء المجلس البلدي تاورغاء وحكماء وأعيان المدينة من أجل الوقوف على احتياجات البلدية في مختلف المجالات، وذلك بعد أن أدى صلاة عيد الأضحى المبارك في تاورغاء اليوم السبت.

وقال المجلس الرئاسي إن المنفي أكد دعمه لبلدية وأهالي تاورغاء، مضيفًا أنه «جزء لا يتجزأ من مشروع المصالحة الوطنية الذي يسعى المجلس الرئاسي لتحقيقه لرأب الصدع ولتحقيق السلام بين جميع الليبيين».

- بالصور.. المنفي يؤدي صلاة عيد الأضحى في تاورغاء
- أهالي تاورغاء يطالبون حكومة الوحدة بتنفيذ جميع نقاط اتفاق المصالحة مع مصراتة
- وقفة احتجاجية لأهالي تاورغاء للمطالبة بإرجاع «التجاري الوطني» لمنطقتهم المدمرة

ووفق البيان، قدم المجلس البلدي وأعيان تاورغاء شكرهم للمنفي «على تعاونه مع البلدية»، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة.

جانب من اجتماع المنفي مع أعضاء المجلس البلدي تاورغاء وحكماء المدينة 9 يوليو 2022. (المجلس)
جانب من اجتماع المنفي مع أعضاء المجلس البلدي تاورغاء وحكماء المدينة 9 يوليو 2022. (المجلس)
جانب من اجتماع المنفي مع أعضاء المجلس البلدي تاورغاء وحكماء المدينة 9 يوليو 2022. (المجلس)
جانب من اجتماع المنفي مع أعضاء المجلس البلدي تاورغاء وحكماء المدينة 9 يوليو 2022. (المجلس)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

12 مرشحا يتطلعون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني جونسون

12 مرشحا يتطلعون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني جونسون
«فيفا» يسمح رسميا بـ5 تبديلات ويحدد شروطا في الموسم الجديد

«فيفا» يسمح رسميا بـ5 تبديلات ويحدد شروطا في الموسم الجديد
بعد اعترافه بوجود أخطاء.. الرئيس التونسي ينشر نسخة معدلة من مشروع الدستور

بعد اعترافه بوجود أخطاء.. الرئيس التونسي ينشر نسخة معدلة من مشروع الدستور
«الخمس» و«شباب الجبل» و«الصقور» و«أساريا» في الدوري الممتاز.. رسميا

«الخمس» و«شباب الجبل» و«الصقور» و«أساريا» في الدوري الممتاز.. رسميا
علماء يوصون بهذا الدواء لعلاج الجلطة الدماغية

علماء يوصون بهذا الدواء لعلاج الجلطة الدماغية
الرئيس السريلانكي يفر من مقره على وقع اقتحام المتظاهرين المجمع الرئاسي

الرئيس السريلانكي يفر من مقره على وقع اقتحام المتظاهرين المجمع الرئاسي
الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019

الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019
المعركة بدأت.. رئيس «تويتر»: سنقاضي إيلون ماسك لإلزامه بتنفيذ الصفقة

المعركة بدأت.. رئيس «تويتر»: سنقاضي إيلون ماسك لإلزامه بتنفيذ الصفقة
إيلون ماسك يلغي صفقة شراء «تويتر»

إيلون ماسك يلغي صفقة شراء «تويتر»
سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق

سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق
الحجاج يتوافدون على جبل عرفات (صور)

الحجاج يتوافدون على جبل عرفات (صور)
«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟

«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟
باحثون يشككون بفعالية حقن مستخدمة لعلاج التهاب مفاصل الركبتين

باحثون يشككون بفعالية حقن مستخدمة لعلاج التهاب مفاصل الركبتين
«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار

«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار
4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»

4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»
جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق

جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق
القبض على قاتل أبيه في سبها

القبض على قاتل أبيه في سبها
بتعاون أوروبي.. ورشة عمل في طرابلس لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

بتعاون أوروبي.. ورشة عمل في طرابلس لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
فرنسا تنقل مركز عملية «برخان» إلى قرب الحدود الليبية
فرنسا تنقل مركز عملية «برخان» إلى قرب الحدود الليبية
وفاة مواطن في حادث سير شرق سرت
وفاة مواطن في حادث سير شرق سرت
مشاجرة ليلة العيد بين شابين تودي بحياة أحدهما في سرت
مشاجرة ليلة العيد بين شابين تودي بحياة أحدهما في سرت
باشاغا لـ«فرانس برس»: كل الطرق إلى طرابلس مفتوحة.. وتلقينا دعوات للدخول
باشاغا لـ«فرانس برس»: كل الطرق إلى طرابلس مفتوحة.. وتلقينا دعوات ...
المنفي يجتمع مع المجلس البلدي تاورغاء للوقوف على احتياجات المدينة
المنفي يجتمع مع المجلس البلدي تاورغاء للوقوف على احتياجات المدينة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
المزيد
عميد المجلس البلدي كاباو: تحسن ملفات الأمن والمياه والصحة بالبلدية
عميد المجلس البلدي كاباو: تحسن ملفات الأمن والمياه والصحة ......
حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل دعم النظافة في باب الدعم بالموازنة
حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل دعم النظافة في باب الدعم بالموازنة...
بالصور.. مديرية أمن طرابلس تؤمن صلاة عيد الأضحى في ميدان الشهداء
بالصور.. مديرية أمن طرابلس تؤمن صلاة عيد الأضحى في ميدان ......
المنفي يجتمع مع المجلس البلدي تاورغاء للوقوف على احتياجات المدينة
المنفي يجتمع مع المجلس البلدي تاورغاء للوقوف على احتياجات ......
باشاغا لـ«فرانس برس»: كل الطرق إلى طرابلس مفتوحة.. وتلقينا دعوات للدخول
باشاغا لـ«فرانس برس»: كل الطرق إلى طرابلس مفتوحة.. وتلقينا ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط