وقفة احتجاجية لأهالي تاورغاء للمطالبة بإرجاع «التجاري الوطني» لمنطقتهم المدمرة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

نظم عدد من أهالي منطقة تاورغاء وقفة احتجاجية أمام مقر المصرف التجاري الوطني تاورغاء المقفل منذ أكثر من ١١ عامًا.

وطالب الأهالي خلال الوقفة الاحتجاجية كلًا من المصرف المركزي وإدارة المصرف التجاري بضرورة إعادة فرع المصرف التجاري الوطني تاورغاء إلى مقره الفعلي مدينة تاورغاء، بدلًا من مقره الموقت بطرابلس منذ العام 2011.

وناشد الأهالي بضرورة تقدير حجم المعاناة لسكان تاورغاء ناهيك عن مساكنهم المدمرة، وتأخر الحكومة فى ملف تعويضات المساكن المدمرة والمتضررة وصرف بدل الإيجار.

ومع استمرار معاناة أهالي تاورغاء، تعهدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني في أبريل الماضي بحل المعوقات أمام عودة نازحي تاورغاء، مشيرة إلى تشكيلها في وقت سابق لجنة لحصرهم في مخيمات العاصمة طرابلس، ومتابعة الأطفال من قبل فريق الدعم النفسي التابع للوزارة، وذلك خلال لقائها وفدًا من مشايخ وأعيان تاورغاء.

عدد من أهالي منطقة تاورغاء خلال وقفة احتجاجية أمام مقر المصرف التجاري الوطني تاورغاء المقفل منذ أكثر من ١١ عاما. (بوابة الوسط)