بالصور.. المنفي يؤدي صلاة عيد الأضحى في تاورغاء

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

أدى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي صباح اليوم السبت، صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة تاورغاء، بحضور عدد كبير من أهالي المدينة.

وحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، «حرص المنفي على أداء صلاة العيد في مدينة تاورغاء تأكيداً على رؤية المجلس الرئاسي للمصالحة الوطنية، وتقديراً لمكانة كل المدن الليبية ومن بينها هذه المدينة التي بدأت تستعيد عافيتها وعودة حياة المواطنين فيها لوضعها الطبيعي».

وأكد الخطيب، خلال صلاة عيد الأضحى أن الدرس المستفاد من هذه المناسبة العظيمة يفوق الوصف، مشدداً أن «علينا العفو عند المقدرة والتخلق بأخلاق ديننا الحنيف».

وأشار إلى أن «هذه المناسبة علمتنا التضحية والفداء والبر والإحسان، وعلينا أن نعي هذه الدروس، لينعم المجتمع الليبي بالسلام والاستقرار. وعقب الصلاة صافح رئيس المجلس الرئاسي المصلين، الذين عبروا عن اعتزازهم بإختياره أداء صلاة العيد في مدينتهم هذا العام، معربين عن تقديرهم لجهود المجلس الرئاسي في دعم المصالحة الوطنية، ولم شمل أبناء الوطن.

الدبيبة في مصراتة

ويحتفل الليبيون أول أيام عيد الأضحي المبارك، حيث أدت جموع المواطنين شعائر صلاة عيد الأضحي في ساحات ومساجد البلاد.

وبثت منصة حكومتنا، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية مقطع فيديو لأداء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة صلاة العيد في مسجد الغلبان بمدينة مصراتة، كما بثت مديرية أمن طرابلس صورا وتسجيلا مصورا لصلاة العيد في ساحة ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس.

- الليبيون يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى المبارك

وتناول الخطباء في خطبة العيد، المعاني السامية لهذه المناسبة الدينية العظيمة التي يحتفل بها المسلمون في انحاء العالم، داعين الليبيين كافة الى التعاطف والتراحم والتسامح والمحبة، ودعم النسيج الاجتماعي وتعزيز المصالحة بين أبناء الوطن ليعم الأمن والاستقرار ربوع ليبيا، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

المنفي عفب آداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة تاورغاء، 9 يوليو 2022. (المجلس الرئاسي)

المنفي خلال آداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة تاورغاء، 9 يوليو 2022. (المجلس الرئاسي)

مواطنون يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة تاورغاء، بحضور المنفي، 9 يوليو 2022. (المجلس الرئاسي)

المنفي خلال آداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة تاورغاء، 9 يوليو 2022. (المجلس الرئاسي)