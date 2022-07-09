Atwasat

بالصور.. المنفي يؤدي صلاة عيد الأضحى في تاورغاء

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي السبت 09 يوليو 2022, 10:55 صباحا
بالصور.. المنفي يؤدي صلاة عيد الأضحى في تاورغاء
المنفي خلال آداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة تاورغاء، 9 يوليو 2022. (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

أدى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي صباح اليوم السبت، صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة تاورغاء، بحضور عدد كبير من أهالي المدينة. 

وحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، «حرص المنفي على أداء صلاة العيد في مدينة تاورغاء تأكيداً على رؤية المجلس الرئاسي للمصالحة الوطنية، وتقديراً لمكانة كل المدن الليبية ومن بينها هذه المدينة التي بدأت تستعيد عافيتها وعودة حياة المواطنين فيها لوضعها الطبيعي».

وأكد الخطيب، خلال صلاة عيد الأضحى أن الدرس المستفاد من هذه المناسبة العظيمة يفوق الوصف، مشدداً أن «علينا العفو عند المقدرة والتخلق بأخلاق ديننا الحنيف».

وأشار إلى أن «هذه المناسبة علمتنا التضحية والفداء والبر والإحسان، وعلينا أن نعي هذه الدروس، لينعم المجتمع الليبي بالسلام والاستقرار. وعقب الصلاة صافح رئيس المجلس الرئاسي المصلين، الذين عبروا عن اعتزازهم بإختياره أداء صلاة العيد في مدينتهم هذا العام، معربين عن تقديرهم لجهود المجلس الرئاسي في دعم المصالحة الوطنية، ولم شمل أبناء الوطن.

الدبيبة في مصراتة
ويحتفل الليبيون أول أيام عيد الأضحي المبارك، حيث أدت جموع المواطنين شعائر صلاة عيد الأضحي في ساحات ومساجد البلاد. 

وبثت منصة حكومتنا، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية مقطع فيديو لأداء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة صلاة العيد في مسجد الغلبان بمدينة مصراتة، كما بثت مديرية أمن طرابلس صورا وتسجيلا مصورا لصلاة العيد في ساحة ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس.

- الليبيون يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى المبارك

 وتناول الخطباء في خطبة العيد، المعاني السامية لهذه المناسبة الدينية العظيمة التي يحتفل بها المسلمون في انحاء العالم، داعين الليبيين كافة الى التعاطف والتراحم والتسامح والمحبة، ودعم النسيج الاجتماعي وتعزيز المصالحة بين أبناء الوطن ليعم الأمن والاستقرار ربوع ليبيا، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

المنفي عفب آداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة تاورغاء، 9 يوليو 2022. (المجلس الرئاسي)
المنفي عفب آداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة تاورغاء، 9 يوليو 2022. (المجلس الرئاسي)
المنفي خلال آداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة تاورغاء، 9 يوليو 2022. (المجلس الرئاسي)
المنفي خلال آداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة تاورغاء، 9 يوليو 2022. (المجلس الرئاسي)
مواطنون يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة تاورغاء، بحضور المنفي، 9 يوليو 2022. (المجلس الرئاسي)
مواطنون يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة تاورغاء، بحضور المنفي، 9 يوليو 2022. (المجلس الرئاسي)
المنفي خلال آداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة تاورغاء، 9 يوليو 2022. (المجلس الرئاسي)
المنفي خلال آداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة تاورغاء، 9 يوليو 2022. (المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

علماء يوصون بهذا الدواء لعلاج الجلطة الدماغية

علماء يوصون بهذا الدواء لعلاج الجلطة الدماغية
الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019

الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019
إيلون ماسك يلغي صفقة شراء «تويتر»

إيلون ماسك يلغي صفقة شراء «تويتر»
سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق

سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق
بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش إلى النهائي لملاقاة كيريوس

بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش إلى النهائي لملاقاة كيريوس
بعد تألقها في «ويمبلدون».. تونس تستعد لاستقبال شعبي لـ«وزيرة السعادة» أنس جابر

بعد تألقها في «ويمبلدون».. تونس تستعد لاستقبال شعبي لـ«وزيرة السعادة» أنس جابر
الحجاج يتوافدون على جبل عرفات (صور)

الحجاج يتوافدون على جبل عرفات (صور)
«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟

«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟
باحثون يشككون بفعالية حقن مستخدمة لعلاج التهاب مفاصل الركبتين

باحثون يشككون بفعالية حقن مستخدمة لعلاج التهاب مفاصل الركبتين
«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار

«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار
وفاة جيمس كان أحد نجوم فيلم «العراب»

وفاة جيمس كان أحد نجوم فيلم «العراب»
4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»

4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»
جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق

جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق
القبض على قاتل أبيه في سبها

القبض على قاتل أبيه في سبها
بتعاون أوروبي.. ورشة عمل في طرابلس لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

بتعاون أوروبي.. ورشة عمل في طرابلس لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل
الاتحاد الأوروبي يحذر من أكبر عملية طرد للفلسطينيين في عقود

الاتحاد الأوروبي يحذر من أكبر عملية طرد للفلسطينيين في عقود
في العدد المزدوج «346 ـ347»: غضب ومناورات ومبادرات.. وغلاء في العيد

في العدد المزدوج «346 ـ347»: غضب ومناورات ومبادرات.. وغلاء في العيد
بوتين يتوعد الغربيين: إذا أرادوا هزيمة روسيا «فليحاولوا»

بوتين يتوعد الغربيين: إذا أرادوا هزيمة روسيا «فليحاولوا»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الليبيون يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى المبارك
الليبيون يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى المبارك
باشاغا يبحث مع وزراء وقادة بحكومته تطورات الوضع الأمني ​​والعسكري
باشاغا يبحث مع وزراء وقادة بحكومته تطورات الوضع الأمني ​​والعسكري
الأرصاد: طقس معتدل في الجبل الأخضر أول وثاني أيام العيد
الأرصاد: طقس معتدل في الجبل الأخضر أول وثاني أيام العيد
العقوري يرد على تقارير زيادة حالات غرق المهاجرين أمام السواحل الليبية
العقوري يرد على تقارير زيادة حالات غرق المهاجرين أمام السواحل ...
بالصور.. المنفي يؤدي صلاة عيد الأضحى في تاورغاء
بالصور.. المنفي يؤدي صلاة عيد الأضحى في تاورغاء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
المزيد
القضاء الفرنسي يحقق مع متهمين جدد في «التمويل الليبي».. ما علاقة نجل القذافي؟
القضاء الفرنسي يحقق مع متهمين جدد في «التمويل الليبي».. ما ......
وزير الدفاع الإيطالي: نسعى إلى حل قابل للتطبيق في ليبيا
وزير الدفاع الإيطالي: نسعى إلى حل قابل للتطبيق في ليبيا...
بالصور.. حملة إزالة تعديات على أملاك الدولة في الزاوية
بالصور.. حملة إزالة تعديات على أملاك الدولة في الزاوية...
بالصور.. المنفي يؤدي صلاة عيد الأضحى في تاورغاء
بالصور.. المنفي يؤدي صلاة عيد الأضحى في تاورغاء...
العقوري يرد على تقارير زيادة حالات غرق المهاجرين أمام السواحل الليبية
العقوري يرد على تقارير زيادة حالات غرق المهاجرين أمام ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط