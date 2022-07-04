أهالي تاورغاء يطالبون حكومة الوحدة بتنفيذ جميع نقاط اتفاق المصالحة مع مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

طالب أهالي مدينة تاورغاء، حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بتنفيذ كل النقاط الواردة في اتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة، المصادق عليه من المجلس البلدي مصراتة والمجلس المحلي تاورغاء في 19 يونيو العام 2017، وذلك تنفيذا لتعهدات قطعتها سابقا.

وأشار الأهالي إلى أن من بين هذه النقاط، جبر الضرر للمتضررين، وتعويض العائلات في ممتلكاتهم وبيوتهم ومنقولاتهم، أسوة بالمدن الأخرى في كل ربوع ليبيا، حسب بيان اليوم الإثنين، حمل توقيع مجلس حكماء والشورى تاورغاء.

اتفاق تاورغاء ومصراتة «نموذج للمصالحة الوطنية»

وأعربوا عن أمنيتهم أن يكون الصلح بين تاورغاء ومصراتة «نموذج نجاح لكل الليبيين؛ لأن المصالحة الوطنية مطلب أساسي، لبناء الأوطان والاستقرار، وهو ما يصبو إليه كل ليبي محب لوطنه».

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ودعا البيان الحكومة إلى تنفيذ تلك المطالب في أسرع وقت ممكن، «حتى لا ينهار الأساس الحقيقي للمصالحة الوطنية، وتكون الحكومة هي حجر عثرة في طريق المصالحة».

كما لفت البيان إلى معاناة أبناء تاورغاء من النزوح لسنوات طويلة، قبل أن يعودوا إلى مدينتهم بإثر الصلح مع أهالي مصراتة، «الذي هدأت به النفوس»، لكنهم يحتاجون إلى تنفيذ جميع بنود اتفاق الصلح.