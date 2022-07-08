القبض على قاتل أبيه في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن سبها، الخميس، أن عناصر مركز شرطة المدينة ألقت القبض على قاتل أبيه، بعدما ضربه على رأسه بأسطوانة غاز.

في البداية، حضرت المواطنة «ز.ع.أ» المقيمة في سبها، إلى مركز شرطة المدينة في السابع من يونيو الماضي، وأبلغت عن مقتل زوجها المجني عليه «ع.أ.ق» 52 عامًا، ليبي الجنسية.

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وقالت السيدة إن زوجها تعرض للضرب على رأسه بواسطة أسطوانة غاز «بريمس» من قبل ابنه، مما أدى إلى وفاته، ولاذ الولد بالفرار.

وكلف رئيس مركز شرطة المدينة أعضاء التحري للبحث والقبض على الجاني، وبعد ساعات جرى ضبطه ويدعى «ع.ع أ»، مواليد 1999 سبها. واعترف خلال التحقيقات بما نسب إليه، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حياله.