توزيع مساعدات على المهاجرين في مركز إيواء قنفودة

القاهرة - بوابة الوسط

وزعت الهيئة الليبية للإغاثة مساعدات إنسانية على المهاجرين غير الشرعيين في مركز إيواء قنفودة.

جاء ذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وذلك في إطار اتفاقية شراكة بين الطرفين في ملف المهاجرين، حسب وكالة الأنباء الليبية.

وقالت الهيئة إن المساعدات قُدِّمت لـ209 مهاجرين، بحضور المسؤول الميداني في المنطقة الشرقية، وشملت المساعدات المقدمة ملابس ومفروشات وأغطية.

وفي السياق نفسه، توجه فريق ميداني من الهيئة إلى مركز إيواء القطرون وذلك لتقييم احتياجات المهاجرين هناك، وهم 26 شخصًا من دولتي ساحل العاج والنيجر.