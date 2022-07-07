عقيلة صالح يلتقي رؤساء وممثلي 16 حزبا سياسيا

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، بمكتبه في مدينة القبة، رؤساء وممثلي 16 حزبًا سياسيًا وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

ونقل الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق عن الحاضرين «إدانتهم أعمال التخريب والنهب والحرق التي تعرض لها مقر مجلس النواب في مدينة طبرق، واستنكارهم أي عمل يهدف للعبث بالممتلكات العامة والخاصة»، وفق بيان نشره الموقع الإلكتروني للمجلس.

وأفاد البيان بأن اللقاء تناول تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وما توصل إليه مجلس النواب حيال تعديل مسودة الدستور للاستفتاء عليه من قبل الشعب الليبي خلال اجتماعات القاهرة واجتماع جنيف الأخير.

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وأضاف البيان أن «الحاضرين أثنوا على مجهودات مجلس النواب في هذا الصدد، كما طالبوا رئيس مجلس النواب باعتماد النظام الاتحادي في مسودة الدستور القادمة كحل ضامن للمحافظة على وحدة ليبيا من خلال تحقيق العدالة والمساواة بين كافة الليبيين في الأقاليم التاريخية الثلاثة لليبيا».

وأمس الثلاثاء، قال المستشار عقيلة صالح، في مقابلة مع قناة مجلس النواب «قناة ليبيا المستقبل»، إن لجنتي مجلس النواب والأعلى للدولة «توافقت في اجتماعات القاهرة على مواد الإدارة المحلية، والنظام الاتحادي بين الأقاليم الثلاثة الذي يسهم في التوزيع العادل للثروة بين الأقاليم وإلغاء المركزية بطريقة رسمية».

جانب من لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رؤساء وممثلي 16 حزبًا سياسيًا وعدد من مؤسسات المجتمع المدني (موقع مجلس النواب)

جانب من لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رؤساء وممثلي 16 حزبًا سياسيًا وعدد من مؤسسات المجتمع المدني (موقع مجلس النواب)