Atwasat

عقيلة صالح يلتقي حسين القطراني بالقبة «دون صفة حكومية»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 يوليو 2022, 10:14 مساء
عقيلة صالح يلتقي حسين القطراني بالقبة «دون صفة حكومية»
لقاء المستشار عقيلة صالح مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني، يوم 29 مارس 2021. (أرشيفية: المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)
alwasat radio

أكد المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، لقاء رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني في القبة، لكنه نفى أن يكون اللقاء جرى بصفة القطراني الحكومية.

وجاء في تنويه نشره المركز الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك»: «ينفي المركز الاعلامي لرئيس مجلس النواب، جملة وتفصيلا ما نشر من تفاصيل لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، والسيد حسين اعطية القطراني بمدينة القبة. ويؤكد المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن السيد حسين القطراني التقى منفرداً ودون حمله لأي صفة حكومية، رئيس مجلس النواب».

- عقيلة صالح: استمرار حكومة الدبيبة استهانة بالشعب الليبي

وأتى تنويه المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، ردا على ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن اللقاء، وبعد ساعات من مهاجمة عقيلة صالح لحكومة الوحدة الوطنية وخاصة رئيسها عبدالحميد الدبيبة في مقابلة مع قناة «ليبيا المستقبل» مساء أمس الثلاثاء.

عقيلة صالح يطالب الدبيبة بمغادرة السلطة
واعتبر عقيلة خلال المقابلة التلفزيونية أن استمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة «استهانة بالشعب الليبي» واستمرار لـ«عملية عرقلة وزيادة الانقسام والفتنة بين الليبيين واستغلال للمال العام بطريقة غير شرعية»، لأنه «مسيء للصفة ومتجاوز لحدوده»، مطالبا إياه بمغادرة السلطة «لوأد الفتنة بين الليبيين».

وأكد عقيلة أن حكومة الوحدة الوطنية «منتهية بكل المقاييس» بموجب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وبقرار مجلس النواب وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي بنغازي يتوج بطلا لكأس السلة

الأهلي بنغازي يتوج بطلا لكأس السلة
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002

سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ملعب الدوري السداسي الليبي في تونس ورادس للديربيات

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ملعب الدوري السداسي الليبي في تونس ورادس للديربيات
بينها الغنوشي والجبالي.. تجميد أرصدة وحسابات مصرفية لـ10 شخصيات تونسية

بينها الغنوشي والجبالي.. تجميد أرصدة وحسابات مصرفية لـ10 شخصيات تونسية
انطلاق موسم الحج الأكبر منذ تفشي «كورونا»

انطلاق موسم الحج الأكبر منذ تفشي «كورونا»
مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة

مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة
بالفيديو: عصيدة على الطريقة الليبية

بالفيديو: عصيدة على الطريقة الليبية
ابن الطاهر.. جرت السواقي وخوذ لعبتك

ابن الطاهر.. جرت السواقي وخوذ لعبتك
عقيلة صالح: اشتباه في تورط المنفي عن طريق أخيه في أحداث طبرق

عقيلة صالح: اشتباه في تورط المنفي عن طريق أخيه في أحداث طبرق
شاهد في «وسط الخبر»: «الرئاسي» يبادر لحل الأزمة عبر مشاورات اللافي العاجلة

شاهد في «وسط الخبر»: «الرئاسي» يبادر لحل الأزمة عبر مشاورات اللافي العاجلة
ويمبلدون للتنس: التونسية أُنس جابر أول عربية تصل إلى نصف نهائي بطولة كبرى

ويمبلدون للتنس: التونسية أُنس جابر أول عربية تصل إلى نصف نهائي بطولة كبرى
توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما

توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما
«الرئاسي» يعلن خطة لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا

«الرئاسي» يعلن خطة لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا
رونالدو يتغيب عن تدريب مانشستر يونايتد لليوم الثاني على التوالي

رونالدو يتغيب عن تدريب مانشستر يونايتد لليوم الثاني على التوالي
استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت

استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت
شاهد في «وسط الخبر»: هدوء الاحتجاج واستمرار الغضب.. قراءة في القادم

شاهد في «وسط الخبر»: هدوء الاحتجاج واستمرار الغضب.. قراءة في القادم
مجلس النواب يعلن إحراق وسرقة مستندات سرية ومهمة خلال اقتحام «جمعة الغضب»

مجلس النواب يعلن إحراق وسرقة مستندات سرية ومهمة خلال اقتحام «جمعة الغضب»
«مدارس الصفيح» تثير الجدل بين الدبيبة والمقريف على الهواء (فيديو)

«مدارس الصفيح» تثير الجدل بين الدبيبة والمقريف على الهواء (فيديو)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إردوغان ودراغي يرفضان بشدة «أي إجراءات أحادية الجانب في ليبيا»
إردوغان ودراغي يرفضان بشدة «أي إجراءات أحادية الجانب في ليبيا»
الدبيبة والكبير وشكشك يبحثون 3 ملفات مالية
الدبيبة والكبير وشكشك يبحثون 3 ملفات مالية
المنفي يؤكد استمرار «الرئاسي» في دفع أطراف العملية السياسية إلى التوافق وإجراء الانتخابات
المنفي يؤكد استمرار «الرئاسي» في دفع أطراف العملية السياسية إلى ...
اجتماع أمني لمتابعة سير عمل القافلة الأمنية المشتركة بالجفارة
اجتماع أمني لمتابعة سير عمل القافلة الأمنية المشتركة بالجفارة
«الكهرباء»: فصل التيار عن 4 مناطق جنوب غرب طرابلس غدا
«الكهرباء»: فصل التيار عن 4 مناطق جنوب غرب طرابلس غدا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع ......
المزيد
عقيلة صالح يلتقي حسين القطراني بالقبة «دون صفة حكومية»
عقيلة صالح يلتقي حسين القطراني بالقبة «دون صفة حكومية»...
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
إحالة حوافظ مرتبات يونيو لموظفي القطاعات العامة في سرت إلى المصارف
إحالة حوافظ مرتبات يونيو لموظفي القطاعات العامة في سرت إلى ......
«الكهرباء»: فصل التيار عن 4 مناطق جنوب غرب طرابلس غدا
«الكهرباء»: فصل التيار عن 4 مناطق جنوب غرب طرابلس غدا...
اجتماع أمني لمتابعة سير عمل القافلة الأمنية المشتركة بالجفارة
اجتماع أمني لمتابعة سير عمل القافلة الأمنية المشتركة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط