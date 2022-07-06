Atwasat

ممثلو 31 حزبا يحثون «الرئاسي» على الإيفاء بتعهداته للوصول إلى الانتخابات

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الأربعاء 06 يوليو 2022, 10:54 مساء
ممثلو 31 حزبا يحثون «الرئاسي» على الإيفاء بتعهداته للوصول إلى الانتخابات
لقاء المنفي مع عدد من رؤساء الأحزاب ممثلين عن 31 حزبا سياسيا. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
alwasat radio

حث ممثلون عن 31 حزب سياسي «المجلس الرئاسي على تحمل مسؤولياته ومهامه، ووفائه بتعهداته للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، استجابة لنداءات الشعب»، معلنين رفضهم «التدخلات الدولية السلبية، ولأي آلية دولية في إدارة الموارد الليبية»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، مساء اليوم الأربعاء، إن رؤساء الأحزاب الحاضرين «ممثلين عن 31 حزباً سياسياً»، موضحا أن اللقاء تناول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي أن «ممثلي الأحزاب حثوا المجلس الرئاسي على تحمل مسؤولياته ومهامه، ووفائه بتعهداته للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، استجابة لنداءات الشعب، رافضين التدخلات الدولية السلبية، ولأي آلية دولية في إدارة الموارد الليبية، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي».

المنفي يجدد دعمه لحق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي
بدوره أكد المنفي للحاضرين، «على ضرورة احترام إرادة الشعب، وتنفيذ مطالبه بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مجدداً دعم المواطنين في ممارسة حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي المنظم، حتى تنفيذ مطالبهم وتحقيق إرادتهم بإجراء الاستحقاقات الانتخابية، واختيار سلطتهم التشريعية والتنفيذية، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم» وفق المكتب الإعلامي.

- رئيس حزب التجمع الوطني: لم نفوض أحدا وطلبنا من «الرئاسي» أن يقدم ما لديه
- 31 حزبا يفوضون «الرئاسي» بتسلم زمام الأمور وإجراء الانتخابات نهاية العام
- 31 حزبا يطالبون بإجراء الانتخابات «في أسرع وقت».. ويرفضون «الإملاءات الدولية»

وعلمت «بوابة الوسط» من مصدر مقرب من المجلس الرئاسي، أمس الثلاثاء، أن 31 حزبا سياسيا فوضوا المجلس «بتسلم زمام الأمور، وإصدار مراسيم سيادية تنهي المراحل الانتقالية فورا»، إضافة إلى «تحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن قبل نهاية العام».

وقال المصدر نفسه إن رئيس المجلس محمد المنفي التقى ممثلين عن تلك الأحزاب صباح أمس الثلاثاء، دون أن يحدد أسماء المشاركين في الاجتماع أو الأحزاب التي يمثلونها.

لكن رئيس حزب التجمع الوطني، أسعد زهيو، قال في مداخلة مع برنامج «وسط الخبر» الذي بثته قناة الوسط «WTV»، الليلة الماضية، إن الأحزاب التي اجتمعت برئيس المجلس الرئاسي «لم تفوض أحدًا، إنما طالبت المجلس الرئاسي بتقديم ما لديه، ومن ثم ستقول الأحزاب كلمتها».

31 حزبا يطالبون بإجراء الانتخابات في أسرع وقت
وقبل ذلك، أكد 31 حزبا سياسيا، في بيان مشترك، يوم السبت، ضرورة احترام إرادة الشعب الليبي وتنفيذ مطالبه بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أسرع وقت، معتبرة أن تجاهل هذه الإرادة أو الاستهانة بها بمثابة «خيانة وطنية وجريمة تاريخية لا تغتفر».

وجاء بيان الأحزاب الـ31، في ضوء مظاهرات عمت مدن ليبيا للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية، ورفض الأجسام السياسية الحالية الموجودة بالسلطة، والمطالبة برحيلها وإجراء الانتخابات دون تأجيل.

وأكدت الأحزاب وقوفها مع جميع المواطنين بحقهم في التظاهر والاعتصام والاحتجاج السلمي المنظم والمتواصل وإعلان العصيان المدني حتى تنفيذ مطالبهم وتحقيق إرادتهم بإجراء الانتخابات واختيار سلطتهم التشريعية والتنفيذية وتحقيق المستوى الكريم من الحياة اللائقة بهم.

لقاء المنفي مع عدد من رؤساء الأحزاب ممثلين عن 31 حزبا سياسيا. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع عدد من رؤساء الأحزاب ممثلين عن 31 حزبا سياسيا. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
ممثلو 31 حزبا يحثون «الرئاسي» على الإيفاء بتعهداته للوصول إلى الانتخابات
لقاء المنفي مع عدد من رؤساء الأحزاب ممثلين عن 31 حزبا سياسيا. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع عدد من رؤساء الأحزاب ممثلين عن 31 حزبا سياسيا. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: آلاف الأستراليين يفرون من بيوتهم بسبب الفيضانات.. والأمطار تتجه شمالا

شاهد: آلاف الأستراليين يفرون من بيوتهم بسبب الفيضانات.. والأمطار تتجه شمالا
عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر ترتيبات «سداسي التتويج»

عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر ترتيبات «سداسي التتويج»
الأهلي بنغازي يتوج بطلا لكأس السلة

الأهلي بنغازي يتوج بطلا لكأس السلة
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002

سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ملعب الدوري السداسي الليبي في تونس ورادس للديربيات

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ملعب الدوري السداسي الليبي في تونس ورادس للديربيات
بينها الغنوشي والجبالي.. تجميد أرصدة وحسابات مصرفية لـ10 شخصيات تونسية

بينها الغنوشي والجبالي.. تجميد أرصدة وحسابات مصرفية لـ10 شخصيات تونسية
انطلاق موسم الحج الأكبر منذ تفشي «كورونا»

انطلاق موسم الحج الأكبر منذ تفشي «كورونا»
مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة

مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة
بالفيديو: عصيدة على الطريقة الليبية

بالفيديو: عصيدة على الطريقة الليبية
ابن الطاهر.. جرت السواقي وخوذ لعبتك

ابن الطاهر.. جرت السواقي وخوذ لعبتك
عقيلة صالح: اشتباه في تورط المنفي عن طريق أخيه في أحداث طبرق

عقيلة صالح: اشتباه في تورط المنفي عن طريق أخيه في أحداث طبرق
شاهد في «وسط الخبر»: «الرئاسي» يبادر لحل الأزمة عبر مشاورات اللافي العاجلة

شاهد في «وسط الخبر»: «الرئاسي» يبادر لحل الأزمة عبر مشاورات اللافي العاجلة
ويمبلدون للتنس: التونسية أُنس جابر أول عربية تصل إلى نصف نهائي بطولة كبرى

ويمبلدون للتنس: التونسية أُنس جابر أول عربية تصل إلى نصف نهائي بطولة كبرى
توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما

توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما
«الرئاسي» يعلن خطة لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا

«الرئاسي» يعلن خطة لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا
رونالدو يتغيب عن تدريب مانشستر يونايتد لليوم الثاني على التوالي

رونالدو يتغيب عن تدريب مانشستر يونايتد لليوم الثاني على التوالي
استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت

استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت
شاهد في «وسط الخبر»: هدوء الاحتجاج واستمرار الغضب.. قراءة في القادم

شاهد في «وسط الخبر»: هدوء الاحتجاج واستمرار الغضب.. قراءة في القادم
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الكهرباء»: فصل التيار عن 4 مناطق جنوب غرب طرابلس غدا
«الكهرباء»: فصل التيار عن 4 مناطق جنوب غرب طرابلس غدا
إحالة حوافظ مرتبات يونيو لموظفي القطاعات العامة في سرت إلى المصارف
إحالة حوافظ مرتبات يونيو لموظفي القطاعات العامة في سرت إلى ...
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» ...
عقيلة صالح يلتقي حسين القطراني بالقبة «دون صفة حكومية»
عقيلة صالح يلتقي حسين القطراني بالقبة «دون صفة حكومية»
إعادة فتح الطريق الساحلي غرب سرت
إعادة فتح الطريق الساحلي غرب سرت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع ......
المزيد
شاهد في «وسط الخبر»: طفرة من المبادرات السياسية شعارها إبعاد الخصوم
شاهد في «وسط الخبر»: طفرة من المبادرات السياسية شعارها إبعاد......
«الحكم المحلي» تسلم تعويضات للمتضررين من حريق محطة المالطي في بنغازي
«الحكم المحلي» تسلم تعويضات للمتضررين من حريق محطة المالطي ......
ممثلو 31 حزبا يحثون «الرئاسي» على الإيفاء بتعهداته للوصول إلى الانتخابات
ممثلو 31 حزبا يحثون «الرئاسي» على الإيفاء بتعهداته للوصول ......
إعادة فتح الطريق الساحلي غرب سرت
إعادة فتح الطريق الساحلي غرب سرت...
عقيلة صالح يلتقي حسين القطراني بالقبة «دون صفة حكومية»
عقيلة صالح يلتقي حسين القطراني بالقبة «دون صفة حكومية»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط