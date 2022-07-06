Atwasat

الكوني يدعو إلى مؤتمر دولي لحسم الخلافات بين الفرقاء الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 يوليو 2022, 01:37 صباحا
الكوني يدعو إلى مؤتمر دولي لحسم الخلافات بين الفرقاء الليبيين
جانب من لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وسفير ألمانيا لدى ليبيا مِيخائيل أونماخت. (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، الثلاثاء، إلى مؤتمر دولي على غرار مؤتمري برلين، يجمع كافة الفرقاء لحسم الخلافات أو النقائض.

جاء ذلك خلال استقباله، سفير ألمانيا لدى ليبيا مِيخائيل أونماخت، الذي نقل رسالة دبلوماسية تؤكد «استمرار دعم بلاده للمجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والوصول إلى الانتخابات التي يتطلع لها الشعب»، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

وشدد الكوني، خلال اللقاء، على ضرورة الاستمرار في المسار السياسي الذي قامت برعايته ألمانيا خلال مؤتمري برلين 1-2، لجمع الفرقاء الليبيين، واقتراح خارطة طريق تسمح بخروج ليبيا من أزمتها، حتى لا تعود إلى المربع الأول.

- «الرئاسي» يعلن خطة لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا
- رئيس حزب التجمع الوطني: لم نفوض أحدا وطلبنا من «الرئاسي» أن يقدم ما لديه

وأكد «التزام المجلس الرئاسي بتلبية تطلعات الليبيين، بإجراء الانتخابات وفق إطار دستوري، لانتخاب برلمان الشعب، ورئيس الشعب في أقرب وقت، باعتباره الطريق لإنهاء المراحل الانتقالية، وتحقيق الاستقرار المنتظر».

وطرح المجلس الرئاسي، في وقت سابق اليوم، مبادرة تتمثل في تكليف عبدالله اللافي إجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف السياسية للتوافق على تفاصيل خطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد، وإطلاقها في شكل خارطة طريق تنهي المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني محدد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركا تقدم مكافآت مقابل معلومات عن الشحنات غير المشروعة في الشرق الأوسط

أميركا تقدم مكافآت مقابل معلومات عن الشحنات غير المشروعة في الشرق الأوسط
فتح تحقيق بسبب انتهاء مباراتين لكرة القدم «91-1» و«95-صفر»

فتح تحقيق بسبب انتهاء مباراتين لكرة القدم «91-1» و«95-صفر»
«الرئاسي» يعلن خطة لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا

«الرئاسي» يعلن خطة لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا
بالصور.. بعثة الأهلي بنغازي تصل إلى تونس استعدادا لـ«سداسي التتويج»

بالصور.. بعثة الأهلي بنغازي تصل إلى تونس استعدادا لـ«سداسي التتويج»
الرئيس التونسي يدعو للتصويت بـ«نعم» للدستور الجديد لـ«إنقاذ الدولة»

الرئيس التونسي يدعو للتصويت بـ«نعم» للدستور الجديد لـ«إنقاذ الدولة»
اليورو يسجّل أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 20 عاما

اليورو يسجّل أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 20 عاما
فنانو بنغازي يحيون الذكرى الأولى لرحيل جابر عثمان (صور)

فنانو بنغازي يحيون الذكرى الأولى لرحيل جابر عثمان (صور)
زيلينسكي: لا يمكن الانتظار لنهاية الحرب لبدء إعادة إعمار أوكرانيا

زيلينسكي: لا يمكن الانتظار لنهاية الحرب لبدء إعادة إعمار أوكرانيا
استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت

استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت
مجلس النواب يعلن إحراق وسرقة مستندات سرية ومهمة خلال اقتحام «جمعة الغضب»

مجلس النواب يعلن إحراق وسرقة مستندات سرية ومهمة خلال اقتحام «جمعة الغضب»
(فيديو) مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار استهدف مسيرة في عيد الاستقلال الأميركي قرب شيكاغو

(فيديو) مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار استهدف مسيرة في عيد الاستقلال الأميركي قرب ...
«الكهرباء»: محمد إسماعيل يتسلم مهام منصب مدير عام الشركة

«الكهرباء»: محمد إسماعيل يتسلم مهام منصب مدير عام الشركة
لليوم الخامس.. استمرار اعتصامات السودانيين في الخرطوم

لليوم الخامس.. استمرار اعتصامات السودانيين في الخرطوم
عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة

عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يخضع الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة لاختبار بالستي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يخضع الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة لاختبار بالستي
القره بوللي: تسلمنا 3.7 مليون دينار.. ولم نصرف أي مبلغ منها للشركات المنفذة لمشروعات في البلدية

القره بوللي: تسلمنا 3.7 مليون دينار.. ولم نصرف أي مبلغ منها للشركات المنفذة ...
آرسنال الإنجليزي يضم المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعقد «طويل الأمد»

آرسنال الإنجليزي يضم المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعقد «طويل الأمد»
مازن: وافقنا لـ«بالتريس» على مظاهرة ميدان الشهداء.. لكن التخريب وراءه محرضون من الخارج

مازن: وافقنا لـ«بالتريس» على مظاهرة ميدان الشهداء.. لكن التخريب وراءه محرضون من ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
سيف القذافي يطرح مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا
سيف القذافي يطرح مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا
حفتر: المواطن لم يجن من الاتفاقات والمبادرات إلا الفقر وعليه إنتاج خارطة طريق بنفسه
حفتر: المواطن لم يجن من الاتفاقات والمبادرات إلا الفقر وعليه ...
عقيلة صالح يوضح المواد الدستورية المتوافق عليها في اجتماعات القاهرة
عقيلة صالح يوضح المواد الدستورية المتوافق عليها في اجتماعات ...
رئيس حزب التجمع الوطني: لم نفوض أحدا وطلبنا من «الرئاسي» أن يقدم ما لديه
رئيس حزب التجمع الوطني: لم نفوض أحدا وطلبنا من «الرئاسي» أن يقدم ...
أمن السواحل ينتشل جثتين على شاطئ الخمس
أمن السواحل ينتشل جثتين على شاطئ الخمس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع ......
المزيد
الكوني يدعو إلى مؤتمر دولي لحسم الخلافات بين الفرقاء الليبيين
الكوني يدعو إلى مؤتمر دولي لحسم الخلافات بين الفرقاء ......
المعداني يحمل البعثة الأممية ولجنة «5+5» مسؤولية إغلاق الطريق الساحلي
المعداني يحمل البعثة الأممية ولجنة «5+5» مسؤولية إغلاق ......
ضبط أفارقة يستخدمون الطلاسم والخفافيش للسحر والشعوذة
ضبط أفارقة يستخدمون الطلاسم والخفافيش للسحر والشعوذة...
أمن السواحل ينتشل جثتين على شاطئ الخمس
أمن السواحل ينتشل جثتين على شاطئ الخمس...
رئيس حزب التجمع الوطني: لم نفوض أحدا وطلبنا من «الرئاسي» أن يقدم ما لديه
رئيس حزب التجمع الوطني: لم نفوض أحدا وطلبنا من «الرئاسي» أن ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط