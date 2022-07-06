رئيس حزب التجمع الوطني: لم نفوض أحدا وطلبنا من «الرئاسي» أن يقدم ما لديه

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حزب التجمع الوطني، أسعد زهيو، إن الأحزاب التي اجتمعت برئيس المجلس الرئاسي أمس الثلاثاء «لم تفوض أحدًا، إنما طالبت المجلس الرئاسي بتقديم ما لديه، ومن ثم ستقول الأحزاب كلمتها».

جاء ذلك خلال مداخلة لزهيو مع برنامج «وسط الخبر» الذي بثته قناة الوسط (WTV)، الليلة الماضية، وسلطت فيه الضوء على مساعي المجلس الرئاسي لحل الأزمة، عبر إطلاق مشاورات يقودها نائب رئيس المجلس عبدالله اللافي.

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وفي وقت سابق قال مصدر مقرب من المجلس الرئاسي، إن 31 حزبًا سياسيًا فوضت المجلس «بتسلم زمام الأمور، وإصدار مراسيم سيادية تنهي المراحل الانتقالية فورًا»، إضافة إلى «تحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن قبل نهاية العام».