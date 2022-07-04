بلدية بنغازي: حكومة الدبيبة لم ترسل مرتبات يناير وفبراير لعمال النظافة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت بلدية بنغازي إن وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية لم تحل مخصصات مرتبات العاملين عن شهري «يناير وفبراير للعام 2022م إلى البلدية حتى تاريخه»، مشيرة إلى أن البلدية تسلمت من حكومة الوحدة «مرتبات أشهر (مارس) و(أبريل) للعام 2022».

ونبهت بلدية بنغازي، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن «مخصصات مرتبات العاملين بالشركة العامة لخدمات النظافة العامة بنغازي التي تسلمتها بلدية بنغازي من وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية هي عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر للعام 2021، وأشهر (مارس) و(أبريل) للعام 2022، وجميعها أُحيلت لنائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية وصرفها للعاملين بالشركة»، وفقا للمكتب الإعلامي بلدية بنغازي.

وأشرف نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن المنطقة الشرقية، علي القطراني، الأحد الماضي، على تسليم حوافظ مرتبات العاملين بشركة الخدمات العامة للنظافة، إلى المدير التنفيذي للشركة عبدالجليل البرغثي، الذي تسلمها من قبل الإدارة المالية بديوان مجلس الوزراء في بنغازي.

ماذا قال التومي عن مرتبات عمال شركة النظافة ؟

وسبق لوزير الحكم المحلي أن وجه في أبريل 2021 بصرف مرتبات العاملين بالشركة العامة لخدمات النظافة بنغازي، بشكل مباشر من الوزارة، خصما من مخصصاتها، والاستمرار في عملية الصرف بشكل دوري، إلى حين تسوية الأوضاع القانونية للشركة.

ولفت الوزير بدر الدين التومي إلى معاناة العاملين في الشركة من تأخر صرف مرتباتهم لسنوات نتيجة الانقسام السياسي، معقبا: «هذا الأمر لا يمكن قبول استمراره تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية، التي وضعت هدف تمكين المواطن من الحصول على حقوقه من أولى أولوياتها».