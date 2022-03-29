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العاملون في شركة النظافة بسبها يعلنون إضرابهم عن العمل لحين صرف مرتباتهم

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الثلاثاء 29 مارس 2022, 12:10 مساء
العاملون في شركة النظافة بسبها يعلنون إضرابهم عن العمل لحين صرف مرتباتهم
وقفة احتجاجية للعاملين بالشركة العامة لخدمات النظافة في سبها، 29 مارس 2022، (تصوير: رمضان كرنفودة)
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أعلن العاملون بالشركة العامة لخدمات النظافة في سبها إيقاف العمل بداية من الأول من شهر أبريل المقبل، إلى حين تنفيذ مطالبهم، وأبرزها صرف مرتباتهم المتأخرة.

وقال العاملون، في بيان الثلاثاء، إن مخصصات شركة الخدمات ومرتباتهم متوقفة منذ ستة أشهر، مشيرين إلى عدم تنفيذ ما توصل إليه اجتماعهم في الخامس من مارس الجاري مع المجلس البلدي سبها، وآمر منطقة سبها العسكرية التابع للقيادة العامة.

كما أخلوا مسؤوليتهم من تردي الوضع البيئي بالمدينة، مشيرين إلى أنهم تحملوا العمل دون رواتب المدة الماضية، لكنهم لم يعدوا يتحملون، خصوصًا مع قرب حلول شهر رمضان.

ودعا البيان وزارة الحكم المحلي والحكومة وأعيان المنطقة إلى التدخل العاجل لحل المشكلة وصرف مرتبات العاملين ومخصصات التشغيل للحفاظ على بيئة صحية لأهالي سبها.

وقفة احتجاجية للعاملين بالشركة العامة لخدمات النظافة في سبها.
وقفة احتجاجية للعاملين بالشركة العامة لخدمات النظافة في سبها.
وقفة احتجاجية للعاملين بالشركة العامة لخدمات النظافة في سبها.
وقفة احتجاجية للعاملين بالشركة العامة لخدمات النظافة في سبها.
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