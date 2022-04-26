صرف حوافظ مرتبات شهري مارس وأبريل لموظفي خدمات النظافة بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أعلنت بلدية سرت، اليوم الإثنين، إحالة حوافظ مرتبات موظفي الشركة العامة لخدمات النظافة بالمدينة عن شهري مارس وأبريل إلى المصارف.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت محمد الأميل في تصريح إلى«بوابة الوسط»، إن كافة الحوافظ ستكون في المصارف غدًا الثلاثاء عن شهري مارس وأبريل.

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وأوضح أن الشركة العامة لخدمات النظافة سرت كانت تعاني في السابق بسبب تأخر مرتبات موظفيها لأكثر من ستة أشهر، لكن بعد ضم شركات خدمات النظافة للبلديات جرى تذليل الصعاب.