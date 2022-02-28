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موظفو الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية في سرت يطالبون بصرف مرتباتهم المتأخرة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الإثنين 28 فبراير 2022, 08:33 مساء
موظفو الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية في سرت يطالبون بصرف مرتباتهم المتأخرة
الوقفة الاحتجاجية لموظفي شركة الخدمات الإدارية في سرت. (الإنترنت)
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نظم موظفون وقيادات إدارية مسؤولة بالشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية في مدينة سرت، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مجمع قاعات واغادوغو المملوكة للشركة، وذلك من أجل المطالبة بصرف مرتباتهم المتأخرة منذ سنتين.

وقال مراسل «بوابة الوسط» إن المشاركين في الوقفة رفعوا لافتات كتب عليها «أكثر من عشرين شهرًا بدون مرتبات» و«يا وزير المالية نبو فلوسنا» و«أين مرتباتنا قرابة عامين»، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت شارك في الوقفة.

وناشد المشاركين في الوقفة رئيس حكومة الوحدة الوطنية التدخل العاجل لحل مشكلة تأخر صرف مرتبات ألف موظف وموظفة من العاملين بالشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية، محملين مسؤولية تأخر صرف المرتبات والحقوق لوزير المالية وإدارة الشركة والأجهزة الرقابية.

الوقفة الاحتجاجية لموظفي شركة الخدمات الإدارية في سرت. (الإنترنت)
الوقفة الاحتجاجية لموظفي شركة الخدمات الإدارية في سرت. (الإنترنت)
الوقفة الاحتجاجية لموظفي شركة الخدمات الإدارية في سرت. (الإنترنت)
الوقفة الاحتجاجية لموظفي شركة الخدمات الإدارية في سرت. (الإنترنت)
الوقفة الاحتجاجية لموظفي شركة الخدمات الإدارية في سرت. (الإنترنت)
الوقفة الاحتجاجية لموظفي شركة الخدمات الإدارية في سرت. (الإنترنت)
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