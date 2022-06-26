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القطراني يشرف على تسليم حوافظ مرتبات «خدمات النظافة» في بنغازي لمدير الشركة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 يونيو 2022, 08:53 مساء
القطراني يشرف على تسليم حوافظ مرتبات «خدمات النظافة» في بنغازي لمدير الشركة
القطراني خلال حضوره تسليم مدير شركة الخدمات العامة في بنغازي حوافظ مرتبات العاملين بالشركة. (مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي)
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أشرف نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن المنطقة الشرقية، علي القطراني، اليوم الأحد، على تسليم حوافظ مرتبات العاملين بشركة الخدمات العامة للنظافة، إلى المدير التنفيذي للشركة عبدالجليل البرغثي، الذي تسلمها من قبل الإدارة المالية بديوان مجلس الوزراء في بنغازي.

وقالت مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء في بنغازي عبر صفحته على «فيسبوك» إن القطراني أكد في كلمة له خلال المناسبة «أنه كان حريصاً كل الحرص على أن تصل هذه المرتبات إلى مستحقيها من خلال ديوان مجلس الوزراء».

إلتزام بلدية بنغازي بإحالة المرتبات إلى ديوان مجلس الوزراء
وذكر القطراني أن تسليم حوافظ المرتبات جرى «بعد أن تم الاتفاق على إحالتها إلى حساب الديوان (مجلس الوزراء في بنغازي) من قبل المجلس التسييري لبلدية بنغازي، والذي التزم رئيسه المهندس الصقر بوجواري بإحالته للديوان في اجتماع رسمي بحضور وزير الحكم المحلي بالحكومة سامي الضاوي».

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وأضاف القطراني أن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا «يعطي هذا الموضوع أهمية قصوى ويطالب بمحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بقوت العاملين بالشركة، وقوت الليبيين بصفة عامة».

إحالة مرتبات العاملين بشركة الخدمات العامة إلى حساباتهم غدا
من جهته أكد المدير التنفيذي لشركة الخدمات العامة للنظافة في بنغازي، عبدالجليل البرغثي، أن «مرتبات خمسة أشهر لكافة العاملين بالشركة قد تم استلامها من قبل ديوان مجلس الوزراء بكافة المزايا»، منوها إلى أن هذه المرتبات «ستكون في حسابات مستحقيها اعتباراً من صباح الإثنين 27 يونيو 2022».

وأشاد البرغثي بدور نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني في حلحلة مشكلة تأخر مرتبات العاملين بشركات الخدمات العامة للنظافة، مثمنا «هذه الخطوة الإيجابية التي جاءت بعد انتظار طويل» وفق مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء في بنغازي.

القطراني خلال حضوره تسليم مدير شركة الخدمات العامة في بنغازي حوافظ مرتبات العاملين بالشركة. (مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي)
القطراني خلال حضوره تسليم مدير شركة الخدمات العامة في بنغازي حوافظ مرتبات العاملين بالشركة. (مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي)
القطراني خلال حضوره تسليم مدير شركة الخدمات العامة في بنغازي حوافظ مرتبات العاملين بالشركة. (مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي)
القطراني خلال حضوره تسليم مدير شركة الخدمات العامة في بنغازي حوافظ مرتبات العاملين بالشركة. (مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي)
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