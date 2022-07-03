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عن مظاهرات «جمعة الغضب».. سامح شكري: مؤشر على عدم رضا قطاعات عريضة من الشعب عن استمرار الأزمة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 يوليو 2022, 04:36 مساء
عن مظاهرات «جمعة الغضب».. سامح شكري: مؤشر على عدم رضا قطاعات عريضة من الشعب عن استمرار الأزمة
سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبيرج. 3 يوليو 2022. (صورة مثبتة من فيديو)
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اعتبر وزير الخارجية المصري، سامح شكري «الاضطرابات»، التي عمت المدن الليبية، مؤشرًا على عدم رضا قطاعات عريضة من الشعب الليبي لاستمرار الأزمة وإرجاء العملية السياسية والانتخابية، معربًا عن أمله في التوصل لتوافق بعد ما وصفه بـ«حالة عدم الارتياح لدى الأشقاء في ليبيا».

وأوضح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبيرج، اليوم في القاهرة، أن مصر دعمت منتدى الحوار السياسي الليبي، لكن قراراته لم تُنفذ وجرى تجاوز الإطار الزمني لتنفيذ خارطة الطريق.

جهود لعدم اللجوء للعمل العسكري
وشدد على أن مصر تبذل جهدًا كبيرًا لـ«عدم اللجوء للعمل العسكري لحل الأزمة الليبية»، مؤكدًا أن تعزيز الحوار هو السبيل لتحقيق التوافق الليبي - الليبي الذي يقود لانتخابات رئاسية وتشريعية، تنتج برلمانًا وحكومة ورئيسًا جديدًا، بما يتوافق مع مصالح ليبيا وسيادتها ومقدراتها لصالح شعبها.

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ولفت إلى أن البرلمان الليبي كلف حكومة جديدة في البلاد خلال الفترة الماضية، مضيفًا «مجلس النواب هو الجسم التشريعي المنتخب منذ 2014 والمعبر عن إرادة الشعب الليبي»، مؤكدًا أن مصر مستمرة في بذل كل الجهود لحل ليبي – ليبي توافقي يقود للانتخابات ويرسخ من شرعية مؤسسات الدولة الليبية.

وشدد على أن الشرعية القائمة ممثلة في مجلس النواب والمجلس الرئاسي يجب احترامها، وضرورة المضي قدمًا نحو إجراء الانتخابات فيما يتوافق مع مسارات برلين وباريس، مشددًا على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا وحل مشكلة المليشيات.

فيما أكد وزير خارجية النمسا، أن بلاده تتوافق مع مصر في رؤيتها لإرساء الاستقرار في ليبيا، موضحًا أن التظاهرات الأخيرة في ليبيا ناتجة عن عدم التوافق ورفض الشارع الليبي لعدم تحقيق آماله.

تظاهرات متواصلة ودعوة للاعتصام
وخرجت تظاهرات في عدة مدن منها طرابلس وطبرق وسبها فيما عرف بـ«جمعة الغضب»، اعتراضًا على الأوضاع السياسية والمعيشية. وشهدت بعض الاحتجاجات أعمال عنف؛ إذ جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، وحرق مبنى مراقبة الخدمات المالية في سبها. وطالب المحتجون برحيل جميع الأجسام السياسية.

فيما تتواصل الدعوات إلى الاحتجاجات الشبابية في ميادين البلاد، وتتزايد الدعوات الاحتجاجية مع تعثُّر الوصول إلى الهدف الرئيسي للمحتجين وهو حل الأجسام السياسية، فقد دعا تيار بالتريس الشبابي - المحرك الرئيسي لمظاهرات الجمعة - إلى اعتصامات في ميادين التظاهر الرئيسية بمدن البلاد، عصر اليوم الأحد.

وأعلن في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه «لم يعد لدى الشباب الليبي رصيد من الصبر تجاه الوضع المتردّي»، مضيفًا أنه إذا لم تلبَّ المطالب في وقت قريب، فإن كافة وسائل التعبير السلمي عن الرأي ستكون متاحة، بما فيها العصيان المدني التام».

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