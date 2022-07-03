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«الاحتجاجات مستمرة».. «بالتريس» يدعو لاعتصامات في ميادين ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 يوليو 2022, 02:23 مساء
«الاحتجاجات مستمرة».. «بالتريس» يدعو لاعتصامات في ميادين ليبيا
شابان ليبيان يرفعان لافتة احتجاجية في إحدى المظاهرات التي دعا إليها «بالتريس». (فيسبوك)
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تتواصل الدعوات إلى الاحتجاجات الشبابية في ميادين البلاد، والتي بدأت يوم الجمعة الماضي، اعتراضًا على الأوضاع السياسية والمعيشية في البلاد، وتتزايد الدعوات الاحتجاجية مع تعثُّر الوصول إلى الهدف الرئيسي للمحتجين وهو حل الأجسام السياسية.

فقد دعا تيار بالتريس الشبابي - المحرك الرئيسي لمظاهرات الجمعة - إلى اعتصامات في ميادين التظاهر الرئيسية بمدن البلاد، عصر اليوم الأحد.

وأعلن في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه «لم يعد لدى الشباب الليبي رصيد من الصبر تجاه الوضع المتردّي»، مضيفًا أنه إذا لم تلبَّ المطالب في وقت قريب، فإن كافة وسائل التعبير السلمي عن الرأي ستكون متاحة، بما فيها العصيان المدني التام».

وبعد مظاهرات الجمعة التي أُحرق خلالها مقر البرلمان الليبي في طبرق ومبنى مراقبة الخدمات المالية في سبها، تواصلت مظاهرات الاحتجاج في العاصمة طرابلس أمس السبت؛ إذ نظم متظاهرون اعتصامًا أمام مقر المجلس الرئاسي، كما شهدت المدينة إغلاق طرق وادي الربيع والنشيع وكوبري غوط الرمان شرق العاصمة.

غوتيريس يدعو لتجنب أعمال العنف
من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «المتظاهرين إلى تجنب أعمال العنف، وقوات الأمن إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع الاعتراف بالحق في التظاهر السلمي»، حسب بيان للناطق الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوغاريك، نشره موقع الأمم المتحدة.

وتتوقع دراسة لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية المصري أن يصبح الحراك السياسي الشبابي طرفًا في المعادلة الليبية، يتحول تدريجيًا إلى قوة سياسية، لكنها حذرت من بقاء الوضع السياسي على ما هو عليه، مشيرة إلى أن الأطراف السياسية ليس لديها نية للانسحاب من المشهد.

لكن الدراسة تحدثت عن تحديات تواجه هذا الحراك في المشهد الليبي، منها أن «إنهاء وضع الأجسام السياسية بالكامل دون وجود بديل يعني وجود فراغ سياسي، ما سيزيد الأمور تعقيدًا، خصوصًا وأن النخبة الليبية استهلكت نفسها في المراحل السابقة، ولا توجد نخبة بديلة يمكن الاستعانة بها لتغيير المشهد الحالي».

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ومع استمرار الأزمة السياسية والمظاهرات الشعبية، قال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، قبل أيام إنه قد يتسنى إجراء انتخابات عامة في البلاد دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين. لكن تقريرًا لموقع قناة «الحرة» استبعد تطبيق هذا المقترح على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الحل بات ليبيًا خالصًا بسبب الاستياء من تعامل المجتمع الدولي مع الأزمة.

قطع طرق في العاصمة طرابلس. (فيسبوك)
قطع طرق في العاصمة طرابلس. (فيسبوك)
قطع طرق في العاصمة طرابلس. (فيسبوك)
قطع طرق في العاصمة طرابلس. (فيسبوك)
قطع طرق في العاصمة طرابلس. (فيسبوك)
قطع طرق في العاصمة طرابلس. (فيسبوك)
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