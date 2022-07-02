وليامز: احتجاجات الجمعة دعوة لإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز إن الاحتجاجات التي خرجت في عدد من المدن الليبية أمس الجمعة «دعوة صريحة للطبقة السياسية لتنحية خلافاتهم جانبا وإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب».

وأضافت وليامز: «أتمنى أن يستمع الآن الفاعلون السياسيون في ليبيا» إلى صوت المحتجين، وذلك عبر مداخلة هاتفية مع إذاعة «بي بي سي» مساء اليوم السبت.

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وليامز ترفض اقتحام مقر مجلس النواب في طبرق

وأمس، دعت المستشارة الأممية إلى «احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي»، مضيفة أن «أعمال الشغب والتخريب كاقتحام مقر مجلس النواب في طبرق غير مقبولة على الإطلاق».

كما طالبت بـ«الحفاظ على الهدوء وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه الاحتجاجات وممارسة الجميع لضبط النفس»؛ فيما يدعو المحتجين إلى تحسين أوضاعهم المعيشية ورحيل جميع الأجسام السياسية.