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متظاهرون في سبها يرفضون التمديد للأجسام السياسية ويطالبون بالانتخابات

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الجمعة 01 يوليو 2022, 08:30 مساء
متظاهرون في سبها يرفضون التمديد للأجسام السياسية ويطالبون بالانتخابات
متظاهرون في ساحة الاستقلال بمدينة سبها، الجمعة، 1 يوليو 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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أعلن متظاهرون في مدينة سبها، عصر اليوم الجمعة، رفض التمديد للأجسام السياسية الحالية، مطالبين بحلها والتوجه نحو إجراء الانتخابات دون مماطلة أو تأجيل.

وشهدت مدينة سبها، عصر اليوم خروج عدد من المواطنين للتظاهر بساحة الاستقلال رافعين شعارات تطالب بالانتخابات واسقاط جميع الأجسام السياسية في البلاد، وذلك بالتزامن مع تظاهرات مماثلة شهدتها العاصمة طرابلس ومدينتي مصراتة وطبرق شمال البلاد.

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وهتف المشاركين في تظاهرة سبها قائلين: «لا لا للتمديد نبو برلمان جديد» مطالبين أهالي فزان بضرورة ترك السلبية والمطالبة بحقوقهم.

كما شهدت مدينة سبها قيام عدد من المحتجين بإحراق عدد من الإطارات في الشارع الواسع بالقرب من فندق فزان، للتعبير عن غضبهم من تردي الأوضاع المعيشية ونقص الخدمات واستمرار أزمة الكهرباء.

متظاهرون في ساحة الاستقلال بمدينة سبها، الجمعة، 1 يوليو 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
متظاهرون في ساحة الاستقلال بمدينة سبها، الجمعة، 1 يوليو 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
متظاهرون في ساحة الاستقلال بمدينة سبها، الجمعة، 1 يوليو 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
متظاهرون في ساحة الاستقلال بمدينة سبها، الجمعة، 1 يوليو 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
متظاهرون في ساحة الاستقلال بمدينة سبها، الجمعة، 1 يوليو 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
متظاهرون في ساحة الاستقلال بمدينة سبها، الجمعة، 1 يوليو 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
متظاهرون في ساحة الاستقلال بمدينة سبها، الجمعة، 1 يوليو 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
متظاهرون في ساحة الاستقلال بمدينة سبها، الجمعة، 1 يوليو 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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