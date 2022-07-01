متظاهرون في مصراتة وطبرق يرفضون الواقع السياسي ويطالبون بإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

خرجت عصر، اليوم الجمعة، تظاهرات في مدينتي مصراتة وطبرق بالتزامن مع ثالثة في العاصمة طرابلس للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية ورفض الأجسام السياسية الحالية الموجودة بالسلطة والمطالبة برحيلها وإجراء الانتخابات دون تأجيل.

وندد المتظاهرون في مصراتة وطبرق بتردي الأوضاع المعيشية خصوصا أزمة انقطاع الكهرباء لفترات طويلة والتي تفاقمت مؤخرا دون أن تتمكن الحكومات المتعاقبة على معالجة هذا الملف الحيوي بالنسبة للمواطنين الذي تكبدوا خسائر نتيجة عدم انتظام التيار.

مطالب المتظاهرين في مصراتة وطبرق

وكرر المشاركون في تظاهرات مصراتة وطبرق المطالب التي رفعها زملائهم في العاصمة طرابلس والتي تضمنت حل الأجسام السياسية والتعجيل بالانتخابات وحل أزمة الكهرباء، وإلغاء مقترح رفع الدعم وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

- تظاهرة شبابية في طرابلس رفضا للأجسام السياسية الموجودة في السلطة والمطالبة بالانتخابات

وجاءت هذه التظاهرة استجابة لدعوات وجهها عدد من النشطاء الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

إضرام النيران أمام مقر مجلس النواب في طبرق

وفي طبرق تجمع عشرات الشبان أمام مبنى مجلس النواب شرق المدينة وأضرموا النيران في الإطارات للتنديد بفشل المجلس في القيام بدوره التشريعي والرقابي خلال السنوات الماضية وتمسكه بالبقاء في السلطة والمماطلة في إجراء الانتخابات.

ووجه عدد من المشاركين في التظاهرة انتقادات لاذعة لأعضاء مجلس النواب مطالبين برحيلهم من السلطة.

متظاهرون أمام مقر مجلس النواب في طبرق، الجمعة، 1 يوليو 2022. (الإنترنت)