تظاهرة شبابية في طرابلس رفضا للأجسام السياسية الموجودة في السلطة والمطالبة بالانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت العاصمة طرابلس، عصر اليوم الجمعة، تظاهرة نظمها مجموعة من الشباب لإعلان رفضهم لكل الأجسام السياسية الموجودة في السلطة والمطالبة برحيلها وإجراء الانتخابات دون تأخير، وذلك تحت شعار «جمعة صرخة الشباب».

وطالب منظمو التظاهرة الشبان المشاركين بضرورة اتباع إجراءات السلامة والتأكد من تسلم «كمامة طبية» ‏‎و«سترة صفراء» لمن لم يكن لديه سترة، قبل الانطلاق سيرا على الأقدام، بتنسيق منظم ووطني، من الفندق الكبير إلى ميدان الشهداء مع الساعة الخامسة.

مطالب المتظاهرين

وأعلن المتظاهرون لدى وصولهم إلى ميدان الشهداء وسط طرابلس خمسة مطالب أساسية هي: ‏‎1) التعجيل بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ‏‎2) تفويض المجلس الرئاسي لحل جميع الأجسام السياسية وإعلان حالة الطوارئ. ‏‎3) حل أزمة الكهرباء، وتوضيح الحقائق للشعب. 4) إلغاء مقترح قرار رفع الدعم عن المحروقات، وتعديل حجم وسعر رغيف الخبز. 5) خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، في شرق، وغرب وجنوب الوطن.

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ووقف المشاركون في التظاهرة دقيقة حدادا للترحم على جميع الشباب الذين فقدتهم ليبيا خلال السنوات الـ10 الماضية وحتى الآن من جميع أرجاء الوطن الواحد.

استمرار الانسداد السياسي

وتأتي هذه التظاهرة في وقت تشهد فيه ليبيا عودة لحالة الانسداد وأزمة أسياسية تصاعدت عقب تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر 2021، وعودة الانقسام الحكومي بعد تكيف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا مطلع فبراير الماضي ورفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة.

كما تأتي هذه التظاهرة بعد يوم من انتهاء اجتماع رئيسي مجلسي النواب والدولة في جنيف برعاية الأمم المتحدة والذي لم يتوافق خلاله الطرفين على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

المشاركون في التظاهرة الشبابية بطرابلس قبل انطلاقهم إلى ميدان الشهداء. الجمعة 1 يوليو 2022. (الإنترنت)

المشاركون في التظاهرة الشبابية بطرابلس أثناء انطلاقهم إلى ميدان الشهداء. الجمعة 1 يوليو 2022. (الإنترنت)