Atwasat

تظاهرة شبابية في طرابلس رفضا للأجسام السياسية الموجودة في السلطة والمطالبة بالانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 يوليو 2022, 06:25 مساء
تظاهرة شبابية في طرابلس رفضا للأجسام السياسية الموجودة في السلطة والمطالبة بالانتخابات
المشاركون في التظاهرة الشبابية بطرابلس أثناء انطلاقهم إلى ميدان الشهداء. الجمعة 1 يوليو 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

شهدت العاصمة طرابلس، عصر اليوم الجمعة، تظاهرة نظمها مجموعة من الشباب لإعلان رفضهم لكل الأجسام السياسية الموجودة في السلطة والمطالبة برحيلها وإجراء الانتخابات دون تأخير، وذلك تحت شعار «جمعة صرخة الشباب».

وطالب منظمو التظاهرة الشبان المشاركين بضرورة اتباع إجراءات السلامة والتأكد من تسلم «كمامة طبية» ‏‎و«سترة صفراء» لمن لم يكن لديه سترة، قبل الانطلاق سيرا على الأقدام، بتنسيق منظم ووطني، من الفندق الكبير إلى ميدان الشهداء مع الساعة الخامسة.

مطالب المتظاهرين
وأعلن المتظاهرون لدى وصولهم إلى ميدان الشهداء وسط طرابلس خمسة مطالب أساسية هي: ‏‎1) التعجيل بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ‏‎2) تفويض المجلس الرئاسي لحل جميع الأجسام السياسية وإعلان حالة الطوارئ. ‏‎3) حل أزمة الكهرباء، وتوضيح الحقائق للشعب. 4) إلغاء مقترح قرار رفع الدعم عن المحروقات، وتعديل حجم وسعر رغيف الخبز. 5) خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، في شرق، وغرب وجنوب الوطن.

- المشري: الخلاف في المسار الدستوري بين تيارين سياسيين يتصارعان في البلاد
- رئاسة «النواب» تعلن نتائج اجتماع جنيف وموعد اللقاء المقبل مع مجلس الدولة​

ووقف المشاركون في التظاهرة دقيقة حدادا للترحم على جميع الشباب الذين فقدتهم ليبيا خلال السنوات الـ10 الماضية وحتى الآن من جميع أرجاء الوطن الواحد.

استمرار الانسداد السياسي
وتأتي هذه التظاهرة في وقت تشهد فيه ليبيا عودة لحالة الانسداد وأزمة أسياسية تصاعدت عقب تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر 2021، وعودة الانقسام الحكومي بعد تكيف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا مطلع فبراير الماضي ورفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة.

كما تأتي هذه التظاهرة بعد يوم من انتهاء اجتماع رئيسي مجلسي النواب والدولة في جنيف برعاية الأمم المتحدة والذي لم يتوافق خلاله الطرفين على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

المشاركون في التظاهرة الشبابية بطرابلس قبل انطلاقهم إلى ميدان الشهداء. الجمعة 1 يوليو 2022. (الإنترنت)
المشاركون في التظاهرة الشبابية بطرابلس قبل انطلاقهم إلى ميدان الشهداء. الجمعة 1 يوليو 2022. (الإنترنت)
المشاركون في التظاهرة الشبابية بطرابلس أثناء انطلاقهم إلى ميدان الشهداء. الجمعة 1 يوليو 2022. (الإنترنت)
المشاركون في التظاهرة الشبابية بطرابلس أثناء انطلاقهم إلى ميدان الشهداء. الجمعة 1 يوليو 2022. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الظهرة 1 - 3 الخمس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الظهرة 1 - 3 الخمس» في الدوري الممتاز
كاركاتير خيري - رحيل الموسيقار علي ماهر

كاركاتير خيري - رحيل الموسيقار علي ماهر
ألمانيا تسجل أكثر من ألف إصابة بجدري القرود

ألمانيا تسجل أكثر من ألف إصابة بجدري القرود
دستور جديد في تونس يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة

دستور جديد في تونس يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة
مواجهات قوية لتحديد بطل الدوري

مواجهات قوية لتحديد بطل الدوري
رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر

رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر
الرئيس الإندونيسي: سلمت بوتين رسالة من زيلينسكي

الرئيس الإندونيسي: سلمت بوتين رسالة من زيلينسكي
بايدن: لن أتحدث عن هذا الطلب في زيارتي للسعودية

بايدن: لن أتحدث عن هذا الطلب في زيارتي للسعودية
في العدد 345: «عقدة اللاتوافق مستمرة».. وأزمة «الكهرباء» تطيح قياداتها

في العدد 345: «عقدة اللاتوافق مستمرة».. وأزمة «الكهرباء» تطيح قياداتها
مصر تفكر في توسيع خلط الخبز بالبطاطا تزامنًا مع أزمة الغذاء العالمية

مصر تفكر في توسيع خلط الخبز بالبطاطا تزامنًا مع أزمة الغذاء العالمية
يا فاروق يا أنتيكا

يا فاروق يا أنتيكا
كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا
كاركاتير خيري - معاناة الليبيين مع انقطاع الكهرباء

كاركاتير خيري - معاناة الليبيين مع انقطاع الكهرباء
باشاغا يتحدث عن تفاصيل لقائه مع أعضاء في مجلس الدولة

باشاغا يتحدث عن تفاصيل لقائه مع أعضاء في مجلس الدولة
«بلومبرغ»: مؤسسة النفط أعلنت «القوة القاهرة» في ميناءي السدرة ورأس لانوف

«بلومبرغ»: مؤسسة النفط أعلنت «القوة القاهرة» في ميناءي السدرة ورأس لانوف
كلوديا غازيني: محادثات عقيلة والمشري في جنيف «لن تسفر عن نقطة تحول»

كلوديا غازيني: محادثات عقيلة والمشري في جنيف «لن تسفر عن نقطة تحول»
«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)
ماذا قال نورلاند عن «آلية مستفيد»؟

ماذا قال نورلاند عن «آلية مستفيد»؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عودة 131 مهاجرا من ليبيا إلى نيجيريا
عودة 131 مهاجرا من ليبيا إلى نيجيريا
إجلاء 95 شخصا من ليبيا إلى إيطاليا
إجلاء 95 شخصا من ليبيا إلى إيطاليا
عقيلة يوجه بقصر التعامل مع الحبري بصفته المحافظ المكلف لـ«المركزي»
عقيلة يوجه بقصر التعامل مع الحبري بصفته المحافظ المكلف ...
المشري: الخلاف في المسار الدستوري بين تيارين سياسيين يتصارعان في البلاد
المشري: الخلاف في المسار الدستوري بين تيارين سياسيين يتصارعان في ...
انتخاب النويري نائبا لرئيس الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز عن المجموعة الأفريقية
انتخاب النويري نائبا لرئيس الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع ......
المزيد
حزب السلام والازدهار يطالب «الرئاسي» بالتدخل للوصول إلى الانتخابات
حزب السلام والازدهار يطالب «الرئاسي» بالتدخل للوصول إلى ......
توقيع مذكرة تفاهم لإصدار بطاقات مصرفية للمستفيدات بمنحة الزوجة والبنات
توقيع مذكرة تفاهم لإصدار بطاقات مصرفية للمستفيدات بمنحة ......
تظاهرة شبابية في طرابلس رفضا للأجسام السياسية الموجودة في السلطة والمطالبة بالانتخابات
تظاهرة شبابية في طرابلس رفضا للأجسام السياسية الموجودة في ......
انتخاب النويري نائبا لرئيس الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز عن المجموعة الأفريقية
انتخاب النويري نائبا لرئيس الشبكة البرلمانية لحركة عدم ......
المشري: الخلاف في المسار الدستوري بين تيارين سياسيين يتصارعان في البلاد
المشري: الخلاف في المسار الدستوري بين تيارين سياسيين ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط