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المشري يحدد أمام اجتماع جنيف 4 شروط للعملية الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 يونيو 2022, 05:41 مساء
المشري يحدد أمام اجتماع جنيف 4 شروط للعملية الانتخابية
وليامز تصافح خالد المشري قبل اجتماع جنيف، 28 يونيو 2022. (البعثة الأممية)
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قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الثلاثاء، إن «العملية الانتخابية تتطلب عدة شروط حتى تكون شفافة وواضحة، وهو ما أكد عليه بيان دول الخمس، الصـادر منـذ يومين»

وأوضح رئيس مجلس الدولة في كلمة أمام اجتماع جنيف بمشاركة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح «تتطلب هذه العملية أن تعمل مفوضية الانتخابات بشكل مهني، بعيدا عن التدخلات السياسية»، مشيرا إلى أن الانتخابات تتطلب أيضا «وقف العنف والتحريض عليه»، و«شفافية تامة في إدارة الإنفاق العام، بحيث تدار العوائد بشكل شفاف وعادل».

كما أشار إلى شرط رابع وهو «مصالحة وطنية، قائمة على أسس صحيحة، تبدأ بالاعتراف، وتنتهي بالاعتذار والقبول، وأيضا جبر الضرر، وكل المتطلبات القانونية السليمة».

وقال إن «أهمية الوثيقة الدستورية التي نعمل الآن على تحديد ملامحها النهائية، تأتي من كونها الخطوة الأولى والرئيسية لإجراء انتخابات شفافة ومقبولة، وتحديد مواعيد دقيقة لها»، مجددا التأكيد على «موقف مجلس الدولة طيلة الفترة السابقة، هو العمل على إجراء انتخابات على أسس دستورية وقانونية توافقية».

وأضاف «أنظار الليبيين والعالم أجمع متجهة إلينا، فلا مكان للفشل، وهذا يتطـلب منا اليوم مـعالـجـة شجاعة، وتقديم تنازلات من الطرفين، حتى نلتقي في منتصف الطريق، وهو ما نأمل دعمه من الجميع».

انطلاق اجتماع جنيف
وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماعات التشاورية بين عقيلة والمشري، والوفدين المرافقين لهما في قصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

وقالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، اليوم الثلاثاء، إن اجتماع جنيف بين رئيسي مجلس النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري «لمناقشة أمر أخير وذي أهمية مماثلة ظل عالقا خلال المشاورات في القاهرة، ويتطلب من رئاستي المجلسين التوصل إلى توافق في الآراء».

عقيلة: فرصة للوصول لتقريب وجهات النظر
من جهته، قال عقيلة صالح، خلال كلمة في اجتماع جنيف، إن اللقاء «فرصة للوصول لتقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة بالقاعدة الدستورية، وذلك للوصول إلى دستور يكون له الكلمة العليا، وتلتزم السطات بأحكامه، ويكفل الحرية والديمقراطية وإقامة العدالة الاجتماعية والحفاظ على الطابع المدني للدولة والوحدة الوطنية بين الليبيين، وإرادة الشعب الليبي هي مصدر السلطة».

ويأتي هذا اللقاء بعد انتهاء الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستوري في القاهرة دون التوصل إلى اتفاق بين مجلسي النواب والدولة.

- انطلاق الاجتماعات التشاورية بين عقيلة والمشري في جنيف

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ويوم السبت قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن اجتماع جنيف يومي 28 و29 يونيو الجاري سيكون هو «الفيصل»، وأكد المنفي في كلمة خلال لقائه مشايخ وحكماء وأعيان ليبيا، قائلًا: لو فشل هذا الاجتماع سيكون لنا كمجلس رئاسي دور باستخدام سلطتنا السيادية حتى لا يترك هذا الأمر للتمطيط والتأجيل»، ثم أردف المنفي «نشكر الجهود التي قام بها المجلسان، والدولة (مصر) التي استضافت اجتماع المسار الدستوري».

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