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المنفي: اجتماع جنيف هو «الفيصل».. وإذا فشل سيستخدم «الرئاسي» سلطاته السيادية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 يونيو 2022, 11:46 صباحا
المنفي: اجتماع جنيف هو «الفيصل».. وإذا فشل سيستخدم «الرئاسي» سلطاته السيادية
المنفي خلال لقاء مع مشايخ وحكماء وأعيان ليبيا، 25 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
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قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن اجتماع جنيف يومي 28 و29 يونيو الجاري سيكون هو «الفيصل»، في إشارة إلى لقاء رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الدستورية.

وأكد المنفي في كلمة خلال لقائه مشايخ وحكماء وأعيان ليبيا، قائلًا: لو فشل هذا الاجتماع سيكون لنا كمجلس رئاسي دور باستخدام سلطتنا السيادية حتى لا يترك هذا الأمر للتمطيط والتأجيل»، ثم أردف المنفي «نشكر الجهود التي قام بها المجلسان، والدولة (مصر) التي استضافت اجتماع المسار الدستوري».

وخلال لقاء مشايخ وأعيان ليبيا أمس برئيس المجلس الرئاسي، طالبوه بـ«ضرورة إصدار مراسيم رئاسية تنهي وتجمد عمل مجلسي النواب والأعلى للدولة وكل المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن». 

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وقبل عقيلة صالح والمشري دعوة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، للاجتماع في مقر الأمم المتحدة في جنيف في الفترة 28 إلى 29 يونيو؛ بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات، وفق ما أعلنت وليامز.

اجتماعات المسار الدستوري: الخلافات ظلت قائمة 
وجاءت دعوة المسؤولة الأممية للقاء جنيف بعد انتهاء الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستوري، حيث قالت وليامز حينها إن «الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات».

وقبل اجتماع جنيف، حثت الأمم المتحدة مجددًا «جميع الأطراف الليبية ذات الصلة على تبني التسويات والحفاظ على الهدوء على الأرض والامتناع عن استخدام الخطاب التحريضي أو الانخراط في أعمال استفزازية قد تقوض الاستقرار الهش للوضع على الأرض»، وفق إحاطة صحفية للناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك.


 

 

من لقاء المنفي مع مشايخ وحكماء وأعيان ليبيا، 25 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
من لقاء المنفي مع مشايخ وحكماء وأعيان ليبيا، 25 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
من لقاء المنفي مع مشايخ وحكماء وأعيان ليبيا، 25 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
من لقاء المنفي مع مشايخ وحكماء وأعيان ليبيا، 25 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
من لقاء المنفي مع مشايخ وحكماء وأعيان ليبيا، 25 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
من لقاء المنفي مع مشايخ وحكماء وأعيان ليبيا، 25 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
من لقاء المنفي مع مشايخ وحكماء وأعيان ليبيا، 25 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
من لقاء المنفي مع مشايخ وحكماء وأعيان ليبيا، 25 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
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