Atwasat

ما جدوى مبادرات وليامز؟ ولماذا جنيف؟.. الأمم المتحدة تعلق على اللقاء المرتقب بين عقيلة والمشري

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 يونيو 2022, 06:05 مساء
ما جدوى مبادرات وليامز؟ ولماذا جنيف؟.. الأمم المتحدة تعلق على اللقاء المرتقب بين عقيلة والمشري
الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

حثت الأمم المتحدة مجددا «جميع الأطراف الليبية ذات الصلة على تبني التسويات والحفاظ على الهدوء على الأرض والامتناع عن استخدام الخطاب التحريضي أو الانخراط في أعمال استفزازية قد تقوض الاستقرار الهش للوضع على الأرض»، وذلك تعليقا على اللقاء المرتقب بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري في 28 و 29 يونيو بمكتب الأمم المتحدة بجنيف. 

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في إحاطة صحفية بهذا الشأن، «تواصل السيدة وليامز المشاركة المكثفة مع أصحاب المصلحة الوطنيين وأعضاء المجتمع الدولي، لضمان تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن على أساس دستوري وقانوني توافقي».

لماذا لقاء عقيلة والمشري في جنيف؟
وردا على سؤال بشأن سبب عقد هذه الجولة في جنيف وليس ليبيا، قال الناطق الأممي: «سنستمر في تجربة ترتيبات مختلفة، ومواقع مختلفة، لكن في نهاية الأمر، سيتعين على الأطراف الليبية الاتفاق». وأوضح «لقد التقيا في القاهرة، وسيجتمعون في سويسرا، سنرى أينما وأي مكان سيؤدي إلى اتفاق، سنذهب إليه، ولكن من الواضح أنه من الصعب بعض الشيء عقد اجتماع في ليبيا عندما تكون هناك مثل هذه الانقسامات الواضحة بين القادة في أجزاء مختلفة من البلاد، من الأسهل عليهم من الناحية اللوجستية والدبلوماسية أن يجتمعوا خارج البلاد، ولذا فإننا نحاول شيئا آخر».

ما جدوى مبادرات وليامز؟
وردا على سؤال لأحد الصحفيين حول جدوى مبادرات وليامز، في حين أنه من الواضح جدا لأي مراقب أن القوى المحلية والسياسية في إجراء الانتخابات قال «ليس من عادة وليامز أو أي من قادتنا في المهمات السياسية أن نرفع أذرعنا في الهواء وأن نستسلم».وأضاف «المسؤولية عن مستقبل ليبيا ورفاهية الشعب الليبي تقع على عاتق القادة الليبيين. وكانت رسالتنا أنهم بحاجة إلى مراعاة احتياجات شعبهم، لأكثر من 2.8 ملايين شخص ممن أخذوا الوقت والجهد للتسجيل للتصويت حتى يتمكنوا من التعبير عن أنفسهم بطريقة ديمقراطية».

- خلال لقائه المنفي.. غوتيريس يؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار في طرابلس وأنحاء ليبيا 
- غوتيريس يؤكد ضرورة رسم مسار واضح وتوافقي «الآن» يفضي للانتخابات في ليبيا
- هل اقترب إعلان اسم المبعوث الأممي الجديد لدي ليبيا؟ دوغاريك يجيب

ويوم الخميس، أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، قبول عقيلة صالح، والمشري، «دعوتها للاجتماع في مقر الأمم المتحدة في جنيف في الفترة 28 إلى 29 يونيو؛ بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات». ووجهت وليامز التحية إلى رئاستي المجلسين «على التزامهما بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية عقب اجتماع لجنة المسار الدستوري المشتركة الأسبوع الماضي في القاهرة»، حسب تغريدة على حسابها بموقع «تويتر»، الخميس.

وجاءت دعوة وليامز للقاء بعد انتهاء الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستوري، حيث قالت وليامز حينها إن «الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأولمبي يخطف الفوز من الاتحاد في الوقت بدل الضائع

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأولمبي يخطف الفوز من الاتحاد في الوقت بدل الضائع
«العقاقير الأميركية» تحظر سجائر «جول لابس» الإلكترونية

«العقاقير الأميركية» تحظر سجائر «جول لابس» الإلكترونية
غيلاين ماكسويل قد تُحبس 30 سنة

غيلاين ماكسويل قد تُحبس 30 سنة
السجن لسارقي «باب بانكسي» من قاعة باتاكلان الباريسية

السجن لسارقي «باب بانكسي» من قاعة باتاكلان الباريسية
قرعة الدور السداسي للدوري الليبي على «قناة الوسط» مساء الجمعة

قرعة الدور السداسي للدوري الليبي على «قناة الوسط» مساء الجمعة
ما سر اتجاه السعوديات نحو قصة الشعر «آلا غارسون»؟

ما سر اتجاه السعوديات نحو قصة الشعر «آلا غارسون»؟
نصائح لتجنب حرائق السيارات صيفا

نصائح لتجنب حرائق السيارات صيفا
تونس تستقبل «دوري التتويج السداسي» الليبي في نسخته الـ «47»

تونس تستقبل «دوري التتويج السداسي» الليبي في نسخته الـ «47»
«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن قائمة أسوأ 10 مدن في رفاهية العيش

«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن قائمة أسوأ 10 مدن في رفاهية العيش
تعطل مروحية كانت تقل وزراء حكومة الوحدة الوطنية العائدين من جادو.. والدبيبة يصل تاجوراء

تعطل مروحية كانت تقل وزراء حكومة الوحدة الوطنية العائدين من جادو.. والدبيبة يصل ...
بقيمة 38 مليون دينار.. إحالة ملاحق منحة الزوجة والأولاد إلى مصرف ليبيا المركزي

بقيمة 38 مليون دينار.. إحالة ملاحق منحة الزوجة والأولاد إلى مصرف ليبيا المركزي
وزارة الداخلية: «خسائر في الأرواح» جراء اشتباكات بزاوية الدهماني

وزارة الداخلية: «خسائر في الأرواح» جراء اشتباكات بزاوية الدهماني
ترشيح دبلوماسي جزائري لخلافة كوبيش.. ومجلس الأمن يحسم قراره الجمعة

ترشيح دبلوماسي جزائري لخلافة كوبيش.. ومجلس الأمن يحسم قراره الجمعة
باشاغا: خارطة الأمم المتحدة انتهت دون نجاح.. وملتزم بإجراء انتخابات ديمقراطية

باشاغا: خارطة الأمم المتحدة انتهت دون نجاح.. وملتزم بإجراء انتخابات ديمقراطية
ملامح مرهقة

ملامح مرهقة
جدل العوكلي والككلي: الموضوعية في منظور الواقع

جدل العوكلي والككلي: الموضوعية في منظور الواقع
مديرية أمن صبراتة تعلن ضبط قتلة الفنان أحمد بحور

مديرية أمن صبراتة تعلن ضبط قتلة الفنان أحمد بحور
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شركة الكهرباء: اضطراب بالشبكة بسبب نقص الغاز في شمال بنغازي والزويتينة
شركة الكهرباء: اضطراب بالشبكة بسبب نقص الغاز في شمال بنغازي ...
تقرير: تركيا رفضت تقديم توضيحات لمحققين أمميين حول تدريب القوات الليبية
تقرير: تركيا رفضت تقديم توضيحات لمحققين أمميين حول تدريب القوات ...
الأمم المتحدة: 803 آلاف شخص في ليبيا بحاجة إلى مساعدات إنسانية
الأمم المتحدة: 803 آلاف شخص في ليبيا بحاجة إلى مساعدات إنسانية
صندوق تيسير الزواج يبدأ صرف منحة الفئات الخاصة
صندوق تيسير الزواج يبدأ صرف منحة الفئات الخاصة
ما جدوى مبادرات وليامز؟ ولماذا جنيف؟.. الأمم المتحدة تعلق على اللقاء المرتقب بين عقيلة والمشري
ما جدوى مبادرات وليامز؟ ولماذا جنيف؟.. الأمم المتحدة تعلق على ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
تسليم صكوك منحة الزواج لـ 700 من ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء مؤسسات الرعاية
تسليم صكوك منحة الزواج لـ 700 من ذوي الاحتياجات الخاصة ......
وفاة امرأة في حادث مروري بالقرب من جزيرة معيتيقة
وفاة امرأة في حادث مروري بالقرب من جزيرة معيتيقة...
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يؤكد دعمه الكامل لمشروع المصالحة الوطنية في ليبيا
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يؤكد دعمه الكامل لمشروع ......
ما جدوى مبادرات وليامز؟ ولماذا جنيف؟.. الأمم المتحدة تعلق على اللقاء المرتقب بين عقيلة والمشري
ما جدوى مبادرات وليامز؟ ولماذا جنيف؟.. الأمم المتحدة تعلق ......
صندوق تيسير الزواج يبدأ صرف منحة الفئات الخاصة
صندوق تيسير الزواج يبدأ صرف منحة الفئات الخاصة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط