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مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 يونيو 2022, 03:59 مساء
مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال إعلان استراتيجية المصالحة الوطنية. (الإنترنت).
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أكد مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا، لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، «دعمهم الكامل» لخطواته  نحو ملف المصالحة الوطنية.

 وعلمت «بوابة الوسط» من مصدر مقرب من المجلس الرئاسي أن  مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا طالبوا خلال لقائهم مع المنفي، اليوم السبت بـ«ضرورة إصدار مراسيم رئاسية تنهي وتجمد عمل مجلسي النواب والأعلى للدولة وكل المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن».

ودشّن المجلس الرئاسي أمس الخميس الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية خلال مؤتمر بالعاصمة طرابلس، وتتناول الرؤية عدة محاور، من أبرزها «جذور الصراع»، ومن تحته عدة عناوين تتعلق بـ«الهوية الوطينة ونظام الحكم واللامركزية والعدالة الانتقالية».

كما تطرح خمسة مبادئ حاكمة لتحقيق المصالحة تتلخص في «معالجة جذور الصراع وتحقيق سيادة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات والمواطنة وإعطاء الأولوية للصالح العام ودمج كافة مشاريع التصالح في إطار واحد».

وقال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في كلمته خلال مؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية في طرابلس إن ليبيا تحتاج إلى جهود وطنية تخرجها من دائرة التدخلات الأجنبية والتبعية، متابعا: «ولا سبيل لذلك إلا بمصلحة وطنية تُعلي مصلحة الوطن على كل المصالح».

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وأضاف: «لقد عانت شعوب كثيرة من الفرقة والقطيعة والانقسام لكنها بالعزيمة والإرادة انتصرت، وبالعفو والصفح والتسامح والمصالحة عبرت ونهضت». 

وأكمل: «نحن الليبيون لسنا استثناء، فقد آن لنا أن نتسامح ونتصالح، فقد عانى منا الكثير قسوة التهجير وويلات الانقسام والاختلاف ومرارة الفقد، وآن الآوان للكل ليبي وليبية العيش بطمأنينة وسكينة فوق تراب الوطن، وآن لنا أن نترك للأجيال المقبلة من الأسباب التي تشعرهم بالفخر والعزة بالانتماء إلى هذه الأرض كما فعل أجدادنا العظماء».

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