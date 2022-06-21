رئيس البرلمان التركي للمشري: وحدة ليبيا وسلامة أراضيها من أولويات الجمهورية التركية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس مجلس الأمة الكبير (البرلمان التركي) مصطفى شنطوب، دعم بلاده الراسخ للشعب الليبي، مشددًا على «أن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها من أولويات الجمهورية التركية»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

جاء تأكيد شنطوب خلال لقائه، اليوم الثلاثاء في مدينة إسطنبول، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وأعضاء المجلس عمر أبوليفة والسنوسي القمي وماجدة الفلاح، والقنصل العام الليبي لدى تركيا صلاح الدين الكاسح، على هامش المؤتمر البرلماني الدولي الذي ينظمه الاتحاد الدولي للبرلمانات، بالتعاون مع مجلس الأمة التركي، حول الهجرة واللاجئين.

وقالت وكالة «الأناضول» للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، إن مجلس الأمة الكبير (البرلمان التركي) وافق على المذكرة الرئاسية بشأن تمديد مهام القوات العاملة في ليبيا 18 شهرًا، وذلك بعد أسبوع من إرسالها من قبل الرئيس رجب طيب إردوغان.

نتائج اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن شنطوب أعرب خلال اللقاء عن سعادته للجهود المبذولة بين مجلسي الدولة والنواب للتوافق على أسس دستورية وقانونية سليمة؛ تمهيدًا للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي، مثمنًا الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للدولة في هذا الصدد.

- «الأناضول»: البرلمان التركي يوافق على تمديد مهام القوات العاملة في ليبيا 18 شهرا

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وأضاف المكتب الإعلامي أن المشري اطلع رئيس البرلمان التركي على مخرجات اجتماعات المسار الدستوري بين مجلسي الدولة والنواب، التي عقدت برعاية البعثة الأممية بالعاصمة المصرية القاهرة، مؤكدًا موقف المجلس الأعلى للدولة من الانسداد السياسي الحالي ورؤيته للخروج منه، من خلال تنظيم انتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة، تجدد الشرعية السياسية للبلاد وتنهي المراحل الانتقالية.

واختتمت، فجر الإثنين، اجتماعات الجولة الثالثة والأخيرة للجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بالمسار الدستوري التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 12 إلى 20 يونيو الجاري، دون التوصل إلى توافق بشأن الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

ترتيبات فتح القنصلية التركية في بنغازي واستئناف رحلات الخطوط التركية إلى طرابلس

وأشار المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إلى أن رئيس البرلمان التركي اطلع المشري أيضًا خلال اللقاء «على المساعي المبذولة لترتيب إعادة فتح القنصلية التركية في بنغازي واستئناف رحلات الخطوط التركية إلى طرابلس».

وفي 15 مايو الماضي، ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، مع سفير تركيا لدى ليبيا، كنعان يلماز، «تسهيل عودة عمل الخطوط الجوية التركية في ليبيا»، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» حين ذاك.

وأغلقت القنصلية التركية أبوابها في بنغازي، في العام 2014، بينما أوقفت الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى ليبيا في 6 يناير 2015، وهي آخر شركة أجنبية علقت رحلاتها إلى ليبيا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد آنذاك، بحسب «فرانس برس».

وعبر المشري خلال لقائه رئيس البرلمان التركي عن امتنانه لحفاوة الاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق له بالمؤتمر البرلماني الدولي الذي ينظمه الاتحاد الدولي للبرلمانات، بالتعاون مع مجلس الأمة التركي، حول الهجرة واللاجئين، مؤكدًا أن ليبيا من أكثر الدول التي تعاني مشاكل الهجرة عبر شواطئها باتجاه دول الاتحاد الأوروبي، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

لقاء المشري والوفد المرافق له مع رئيس البرلمان التركي في أسطنبول، الثلاثاء 21 يونيو 2022. (المجلس الأعلى للدولة)

لقاء المشري والوفد المرافق له مع رئيس البرلمان التركي في أسطنبول، الثلاثاء 21 يونيو 2022. (المجلس الأعلى للدولة)