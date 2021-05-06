وزير المواصلات يناقش مع وفد تركي متطلبات إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 مايو 2021, 08:02 مساء
اجتماع وزير المواصلات مع الوفد الأمني والفني التابع للخطوط الجوية التركية. (وزارة المواصلات)

ناقش وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد سالم الشهوبي، خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع وفد أمني وفني تابع لشركة الخطوط الجوية التركية، متطلبات إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين ليبيا وتركيا.

وقالت مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات، إن اجتماع الشهوبي مع الوفد التركي الذي عقد بديوان الوزارة، صباح اليوم، حضره رئيس مصلحة الطيران المدني ومدير أمن الطيران المدني بالمصلحة.

وأوضح مكتب شؤون الإعلام أن الاجتماع تناول «مناقشة بعض البنود الهامة للمتطلبات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين البلدين وللقيام بزيارة ميدانية للوفد التركي لمطار معيتيقة الدولي، للاطلاع على الإجراءات الأمنية المتخذة ولمعاينة ولتقييم المطار ومرافقه ولتحديد إمكانية تشغيل رحلات جوية تجارية بين البلدين».

اجتماع وزير المواصلات مع الوفد الأمني والفني التابع للخطوط الجوية التركية. (وزارة المواصلات)
اجتماع وزير المواصلات مع الوفد الأمني والفني التابع للخطوط الجوية التركية. (وزارة المواصلات)
اجتماع وزير المواصلات مع الوفد الأمني والفني التابع للخطوط الجوية التركية. (وزارة المواصلات)
اجتماع وزير المواصلات مع الوفد الأمني والفني التابع للخطوط الجوية التركية. (وزارة المواصلات)
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